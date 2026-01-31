Đội bóng đá nữ gây sốc khi thắng đối thủ với tỷ số 30-0

Jersey Bulls đã khẳng định vị thế thống trị kể từ khi gia nhập giải đấu Anh mùa này. Không chỉ vậy, đội bóng còn ghi nhận chiến thắng đậm nhất từ trước đến nay trong trận đấu một chiều với Guildford Saints vào ngày 25/1

Tỷ số hiệp một đã là 13-0 và thế bế tắc được phá vỡ chỉ sau năm phút. Suốt trận đấu, trung bình cứ 3 phút lại có một bàn thắng được ghi.

Huấn luyện viên Chad Morris cho biết tỷ số lẽ ra còn cao hơn nữa nếu các cầu thủ của ông không thể hiện sự "kiềm chế" và thay người tấn công bằng người phòng thủ để không tỏ ra thiếu tôn trọng đối thủ.

Mặc dù vậy, cả 10 cầu thủ trên sân của Bulls đều ghi bàn. Tiền đạo ngôi sao Anita Tavares ghi tới 9 bàn thắng, nâng tổng số bàn thắng của cô ở giải đấu mùa này lên 28, Holly Sundby ghi 6 bàn, trong khi Leah Morris và Tiffany Sundby cũng lập hat-trick.

Các bàn thắng còn lại được chia đều cho Taylor Smythe, Amy Guthrie và Ella Brennand (mỗi người 2 bàn), trong khi các bàn thắng riêng của Sam Silva-Pinto, Alena Clyde-Smith và Rachael McCarten đã hoàn tất chiến thắng hủy diệt.

Đội nữ Jersey Bulls, lần đầu tiên tham gia giải đấu Anh mùa này, hiện đang dẫn đầu bảng Surrey Division 1 với 9 điểm cách biệt và 11 chiến thắng tuyệt đối. Họ đã ghi được 95 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 8 bàn.

Chiến thắng đậm này phá vỡ kỷ lục trước đó của họ, trận thắng 17-0 trước Moseley Athletic vào ngày 7/12/2025.

Huấn luyện viên Chad Morris đã ca ngợi các cầu thủ của mình vì đã làm hết sức mình để giữ tỷ số không quá cách biệt.

Ông nói thêm: "Chúng tôi không thích đánh bại đối thủ với tỷ số 30-0 và chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể để giữ tỷ số không quá cách biệt.

Sau 20 phút, tôi nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Tôi gọi tất cả các cầu thủ lại và chúng tôi thảo luận về cách xử lý tình huống này. Tôi đặt ra những hạn chế cho họ và chúng tôi chuyển hướng lối chơi, giữ bóng và thay đổi đội hình. Chúng tôi luân chuyển cầu thủ từ tấn công sang phòng thủ.

Tôi muốn các cầu thủ của mình chơi đẳng cấp và họ đã làm được. Chúng tôi không đến đó để khoe khoang với bất kỳ ai.

Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nghe nói về việc tất cả các cầu thủ ngoài vị trí thủ môn đều ghi bàn trong một trận đấu trước đây. Đó có thể là một kỷ lục và chúng ta sẽ phải xem xét điều đó".

Tác giả: Phương Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn