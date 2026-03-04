Barcelona thắng đậm Atletico, nhưng vẫn lỡ hẹn với chung kết Cúp Nhà vua

Trong trận bán kết lượt về Cúp Nhà vua Tây Ban Nha diễn ra sáng 4/3, Barcelona đã giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Atletico Madrid trên sân nhà, qua đó khép lại 90 phút đầy căng thẳng và cảm xúc. Tuy nhiên, kết quả chung cuộc sau hai lượt trận Atletico Madrid thắng 4-3 và giành vé vào chung kết.

Barcelona ép sân Atletico Madrid ngay sau tiếng còi khai cuộc (Ảnh: Reuters).

Ở màn tái đấu Atletico Madrid, Barcelona nhập cuộc đầy quyết tâm và tạo ra thế trận một chiều. Đội bóng xứ Catalunya liên tục gây sức ép nghẹt thở, buộc Atletico Madrid phải lùi sâu phòng ngự. Các cơ hội lần lượt đến với Fermin, Raphinha và Ferran Torres, nhưng sự xuất sắc của thủ môn Musso cùng một chút thiếu chính xác khiến bàn thắng chưa xuất hiện.

Sau nhiều pha bỏ lỡ, bước ngoặt đến ở phút 29. Lamine Yamal tạo đột biến bên cánh trái trước khi căng ngang chuẩn xác để Bernal đệm bóng cận thành, mở tỷ số cho Barcelona. Đến phút bù giờ hiệp một, Pedri bị phạm lỗi trong vòng cấm và Raphinha không mắc sai lầm nào trên chấm 11m, nhân đôi cách biệt 2-0.

Barcelona thắng 3-0 ở lượt về, nhưng vẫn bị loại (Ảnh: Reuters).

Sang hiệp hai, Barcelona tiếp tục tấn công dồn ép Atletico Madrid. Yamal, Cancelo và Fermin liên tục khuấy đảo hàng thủ đội khách và buộc Musso phải nhiều lần trổ tài cứu thua. Phút 72, từ quả tạt chuẩn xác của Cancelo, Bernal hoàn tất cú đúp với pha dứt điểm tinh tế, nâng tỷ số lên 3-0.

Trong quãng thời gian còn lại của trận đấu, Barcelona nỗ lực tìm kiếm bàn thắng thứ 4, nhưng không thành công khi hàng thủ Atletico Madrid thi đấu tập trung. Chung cuộc, Barcelona thắng 3-0 trong trận lượt về, nhưng vẫn cay đắng nhìn đối thủ giành vé vào chung kết.

Tác giả: Trí Minh

Nguồn tin: vov.vn