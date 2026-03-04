Bê bối rúng động bóng đá Nam Mỹ

Hình ảnh phản cảm xuất hiện trên mạng xã hội.

Theo truyền thông Peru, Maxloren Castro và Jair Moretti xuất hiện trong đoạn clip ghi lại cảnh tiệc tùng thâu đêm. Hai cầu thủ được nhìn thấy ngồi trên ghế sofa, bên cạnh là các cô gái thực hiện điệu nhảy gợi cảm.

Ở một phân đoạn khác, xuất hiện hình ảnh họ và 1 phụ nữ mô phỏng hành vi quan hệ tay ba. Chưa thể xác định họ có thực hiện hành vi tình dục, nhưng nội dung bị đánh giá phản cảm và không phù hợp với hình ảnh cầu thủ chuyên nghiệp.

Video nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, làm dấy lên làn sóng chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ. Thời điểm vụ việc nổ ra càng nhạy cảm khi Sporting Cristal vừa thua 1-2 trước Sport Huancayo, qua đó rơi xuống nửa dưới bảng xếp hạng giải VĐQG Peru.

Ban lãnh đạo Sporting Cristal lập tức hành động, tạm thời gạch tên 2 cầu thủ khỏi danh sách thi đấu để phục vụ công tác xác minh. CLB cho biết đang tiến hành điều tra và sẽ đưa ra hình thức xử lý cuối cùng sau khi có kết luận chính thức.

Trong số 2 cái tên liên quan, Castro được đánh giá là tổn thất lớn hơn về chuyên môn. Cầu thủ chạy cánh có 67 lần ra sân cho đội một, ghi 4 bàn và thực hiện 10 pha kiến tạo. Anh từng được liên hệ với khả năng chuyển sang châu Âu. Trong khi đó, Moretti mới có 9 lần thi đấu cho đội một và ghi 1 bàn thắng tại giai đoạn đầu mùa giải năm nay.

Vụ việc đặt Sporting Cristal vào tình thế khó xử cả về hình ảnh lẫn chuyên môn, đặc biệt khi đội bóng cần ổn định tinh thần để cải thiện vị trí tại giải quốc nội.

Tác giả: Minh Nghi

Nguồn tin: znews.vn