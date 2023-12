Hàng loạt ngôi sao góp mặt tại "Xuân Yêu Thương 6" bằng tinh thần hướng về người dân nghèo

Vào ngày 16 và ngày 17/12 tới đây, Giải bóng đá Xuân Yêu Thương lần thứ 6 – 2023 sẽ chính thức được khai mạc tại sân bóng Số 1 – 55 Tuệ Tĩnh – TP. Vinh (Nghệ An) với sự góp mặt của 8 đội bóng là đại diện các đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Xuân Yêu Thương lần thứ 6, sự kiện được Nghệ An 24H tổ chức là nghĩa cử hướng tới những người dân nghèo của xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An). Đây là hoạt động tiếp nối thành công của 5 lần tổ chức trước đó. Gần nhất là Xuân Yêu Thương 5 – 2022 đã mang tới cho người dân nghèo của xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp một cái tết trọn vẹn hơn.

Trước đó, vào ngày 2/12, BTC Xuân Yêu Thương 6 cũng đã tổ chức đêm nhạc thiện nguyện và đấu giá chiếc áo của cầu thủ Hoàng Đức. Hàng trăm khách mời, người yêu âm nhạc và thể thao đã góp mặt, cổ vũ chương trình. Kết thúc buổi đấu giá, chiếc áo của Hoàng Đức với đầy đủ chữ ký của các tuyển thủ ĐT Việt Nam đã thuộc về chủ một doanh nghiệp bất động sản tại thành Vinh với giá đấu lên tới 50 triệu đồng.

BTC Xuân yêu thương lần thứ 6 đã đấu giá thành công chiếc áo do cầu thủ Hoàng Đức gửi tặng

Dù giải đấu còn một tuần lễ nữa mới diễn ra nhưng những ngày qua, các đội bóng tham dự Xuân Yêu Thương 6 đã tỏ ra hào hứng, khẩn trương chuẩn bị, đặc biệt là vấn đề về nhân sự, sẵn sàng hướng tới mục tiêu cao nhất tại sân chơi thường niên mang giá trị nhân văn cao đẹp này.

Đáng chú ý nhất trong bản danh sách của các đội đã xuất hiện những cái tên rất nổi tiếng của bóng đá phong trào xứ Nghệ những năm qua như: Quang Tình, Đình Hiệp, Hữu Thiện, Đậu Trọng Tuấn Anh, Cao Minh Tuấn Anh, Nghi Phương, Thái Tôn…

8 đội bóng chính thức tham dự Xuân Yêu Thương 6 – 2023 năm nay đó là: FC Tosu Việt Nam; FC Môi trường Đô Thị Nghệ An; FC Tháng Máy Việt Hàn; FC Bệnh Viện Quốc tế Vinh; FC Summer Vinh; FC Phương Huy; FC Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An; FC Thiên Minh Đức.

Cầu thủ Nguyễn Quang Tình sẽ có mặt tại giải đấu thiện nguyện Xuân yêu thương lần thứ 6 trong màu áo của FC Phương Huy

8 đội bóng bóng sẽ được chia thành 2 bảng đấu, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, đội đứng thứ nhất mỗi bảng sẽ giành quyền chơi trận chung kết tranh cup Vàng, hai đội đứng thứ nhì sẽ đá trận tranh cup Bạc.

Theo điều lệ của giải đấu sẽ không giới hạn trình độ của các cầu thủ, điều này hứa hẹn sẽ mang đến một giải đấu có chất lượng chuyên môn cao. Nhưng trên hết, đây sẽ là dịp để các doanh nghiệp, cá nhân được giao lưu, kết nối, cùng lan tỏa tình yêu thương, ủng hộ những đồng bảo khó khăn của tỉnh Nghệ An.

“Xuân Yêu Thương” lần thứ 6 – 2023 sẽ xây dựng quỹ thiện nguyện mang đến cho người dân nghèo thuộc xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An). Đây là địa phương đặc biệt khó khăn của miền núi Tây Nghệ An. Ngoài giao thông cách trở, thì huyện Kỳ Sơn nói chung luôn phải đối diện với nguy cơ gặp thiên tai nguy hiểm, gây ra những thiệt hại lớn về người và vật chất. Với mong muốn chia sẻ được nhiều hơn nữa những khó khăn với bà con xã Nậm Cắn, Xuân Yêu Thương lần thứ 6 hy vọng sẽ nhận được nhiều sự đóng góp, chung tay của cộng đồng để người dân nơi đây có thêm một cái Tết đoàn viên ấm no, đủ đầy hơn.

