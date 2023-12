Hoàng Đức gửi quà Tết sớm cho người nghèo Nghệ An

Đến hẹn lại lên, cứ mỗi độ xuân về, đơn vị Nghệ An 24h lại tổ chức chương trình "Xuân yêu thương" hướng đến người nghèo. 5 năm qua, "Xuân yêu thương" đã mang niềm vui đến với bà con ở nhiều huyện miền núi trong tỉnh Nghệ An. Năm nay, Nghệ An 24h sẽ đưa "Xuân yêu thương" về với bà con xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Để gây quỹ cho "Xuân yêu thương" mùa 6, một đêm nhạc thiện nguyện quy mô được tổ chức có sự tham gia của nhiều ca sỹ nổi tiếng tại Nghệ An. Không những vậy, trong đêm nhạc này sẽ đấu giá chiếc áo thi đấu có đầy đủ chữ ký của các tuyển thủ Việt Nam do tiền vệ ĐTQG Hoàng Đức gửi tặng.

Hoàng Đức và chiếc áo đấu tặng cho Xuân yêu thương mùa 6

Nguyễn Hoàng Đức là cái tên có lẽ không còn xa lạ với những ai yêu thích bóng đá, chủ nhân quả bóng vàng Việt Nam 2021 và là cái tên không thể thiếu trong mọi kế hoạch của ĐTQG Việt Nam.

Bên cạnh tài năng trên sân cỏ, Hoàng Đức còn ghi dấu ấn với một phong cách đời thường giản dị, dễ gần. Đặc biệt, ngoài thời gian cho bóng đá, Đức còn tranh thủ cùng gia đình, bạn bè đi làm từ thiện, chia sẻ với người nghèo.

Năm nay, "Xuân yêu thương" mùa thứ 6 nhận được món quà đặc biệt từ Hoàng Đức; đó là chiếc áo đội tuyển mà Đức mặc trong chiến dịch vòng loại World Cup vừa rồi. Đó là tấm lòng, sự sẻ chia mà cầu thủ này muốn gửi đến đồng bào Nghệ An đang gặp khó khăn.

Toàn bộ số tiền thu được từ đêm nhạc và phiên đấu giá sẽ được gửi tặng bà con Kỳ Sơn nhân dịp năm mới sắp đến.

Tác giả: An Phạm

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn