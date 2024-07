Bộ trưởng Lương Tam Quang: Lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở phải gần dân, sát dân

Thượng tướng Lương Tam Quang - bộ trưởng Bộ Công an - phát biểu giao nhiệm vụ với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở sáng 1-7 - Ảnh: DOÃN HÒA

Sáng 1-7, thượng tướng Lương Tam Quang - bộ trưởng Bộ Công an - cùng lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, các cục nghiệp vụ Bộ Công an; lãnh đạo UBND tỉnh, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở.

Phát biểu tại buổi lễ, thượng tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng phát triển, phát huy vai trò của các lực lượng quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Xuất phát từ vị trí, vai trò quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, cụ thể hóa các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Đảng ủy cơ quan trung ương, Bộ Công an đã tham mưu Chính phủ chỉ đạo và trình Quốc hội thông qua lập lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7-2024.

"Việc Quốc hội ban hành luật này có ý nghĩa rất quan trọng, là cột mốc có hiệu lực pháp lý để tiếp tục xây dựng, củng cố, duy trì các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới", ông Quang nói.

Nhấn mạnh yêu cầu thực hiện phương châm lấy cơ sở làm trung tâm, xây dựng xã phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố thành "pháo đài" vững chắc bảo đảm an ninh trật tự, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, ông Quang đề nghị cần thường xuyên quan tâm, hướng dẫn bồi dưỡng chính trị, pháp luật, nghiệp vụ với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Mỗi năm, Nghệ An sẽ trích ngân sách hỗ trợ gần 200 tỉ đồng cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở - Ảnh: DOÃN HÒA

"Đây là lực lượng đồng hành cùng lực lượng Công an nhân dân, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ, có vai trò rất quan trọng ngay tại địa bàn cơ sở; góp phần giữ vững an ninh trật tự, ổn định chính trị, xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương", ông Quang khẳng định.

Ông Quang cho rằng để lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ, công tác thông tin liên lạc có vai trò rất quan trọng.

"Thông tin nhanh, thông tin đúng, kịp thời, chính xác sẽ giúp lãnh đạo chỉ huy giải quyết hiệu quả ngay tại cơ sở. Bộ Công an sử dụng một kênh thông tin, mạng tiện ích di động, đáp ứng tiêu chuẩn, tiêu chí an ninh an toàn liên lạc giữa cơ sở với lực lượng công an phường, xã", ông Quang nói.

Đại diện cho gần 3.800 tổ bảo vệ an ninh, trật tự trong toàn tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Trọng Tạo - khối 16, phường Trường Thi, TP Vinh - bày tỏ vui mừng, tự hào khi lực lượng tham gia bảo vệ anh ninh trật tự cơ sở chính thức đi vào hoạt động theo quy định pháp luật.

"Không chỉ được nâng mức hỗ trợ, phụ cấp hằng tháng mà chúng tôi còn được đào tạo thêm nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ. Chúng tôi sẽ nỗ lực, tận tâm, tận lực, chung sức, đồng lòng cùng các lực lượng công an đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở", ông Tạo chia sẻ.

Nghệ An hỗ trợ mỗi năm gần 200 tỉ đồng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở. Ông Nguyễn Đức Trung - chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - cho biết đến nay, tỉnh này đã chỉ đạo rà soát, thành lập 3.797 tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại tất cả các khối xóm, thôn bản. Đây thực sự là "cánh tay nối dài" của lực lượng công an các cấp, giúp lực lượng công an xã chủ động giải quyết ngay tại chỗ, ngay từ cơ sở các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự. Ngày 7-6-2024, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành nghị quyết quy định tiêu chí thành lập, số lượng thành viên; mức chi hỗ trợ, bồi dưỡng; chế độ, chính sách đối với tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh. Tổng mức hỗ trợ mỗi năm chỉ trả cho lực lượng này là hơn 197 tỉ đồng.

Ông Đinh Văn Vũ - 66 tuổi, ngụ khối 5, phường Quán Bàu, TP Vinh - bày tỏ niềm xúc động khi lực lượng hỗ trợ an ninh cơ sở được hoạt động theo quy định pháp luật, nâng mức trợ cấp hằng tháng - Ảnh: DOÃN HÒA

Đến nay, tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo rà soát, thành lập 3.797 tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại tất cả các khối xóm, thôn bản - Ảnh: DOÃN HÒA

Diễn tập tình huống - Ảnh: DOÃN HÒA

Tình huống lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở cùng chính quyền địa phương giải quyết mâu thuẫn gia đình - Ảnh: DOÃN HÒA

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phải gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ. Trong ảnh, tình huống lực lượng công an giải quyết phức tạp về trật tự xã hội - Ảnh: DOÃN HÒA

Thượng tướng Lương Tam Quang - bộ trưởng Bộ Công an và ông Thái Thanh Quý - bí thư Tỉnh ủy Nghệ An - tặng quà động viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở - Ảnh: DOÃN HÒA

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ