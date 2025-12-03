Thời gian:
Cận cảnh biệt thự 20 tỷ ngập hoa và cây xanh của Nhật Kim Anh

Biệt thự của Nhật Kim Anh được thiết kế theo phong cách hiện đại, sang trọng, có sân vườn thoáng rộng, nhiều cây ăn trái, rau xanh và hoa tươi.

Ở tuổi 40, Nhật Kim Anh xây dựng cho mình sự nghiệp vững chắc cùng khối tài sản đồ sộ. Nữ ca sĩ hiện sống cùng con gái trong biệt thự 220m2 tại TP HCM. Ảnh: FBNV

Biệt thự của Nhật Kim Anh tọa lạc tại Bình Chánh (TP HCM), được định giá khoảng 20 tỷ đồng. Ảnh: FBNV

Biệt thự mang theo phong cách hiện đại, sang trọng, nổi bật với sân vườn thoáng rộng, nhiều cây xanh và hoa. Ảnh: FBNV

Hồ cá Koi đắt giá trong khuôn viên biệt thự. Ảnh: FBNV

Cạnh hồ cá có một chòi nghỉ thư giãn. Ảnh: FBNV

Sân vườn nhà Nhật Kim Anh luôn ngập tràn sắc hoa. Ảnh: FBNV

Bên cạnh hoa, khuôn viên biệt thự còn có nhiều cây cối xanh mát. Ảnh: FBNV

Nội thất bên trong biệt thự được chọn lọc kỹ lưỡng, mang phong cách hiện đại. Ảnh: FBNV

Không gian phòng bếp sang trọng. Ảnh: FBNV

Ban công trở thành góc thư giãn lý tưởng. Ảnh: FBNV

Góc nào trong nhà cũng ngập tràn sắc hoa. Ảnh: FBNV

Ngoài ra, Nhật Kim Anh còn trồng cả một vườn rau xanh mướt. Ảnh: FBNV

Rau trồng trong thùng xốp tốt um. Ảnh: FBNV

Nữ ca sĩ còn trồng các loại cây ăn quả như mít, khế, sung Mỹ... Ảnh: FBNV

Khu vực tập thể dục trong nhà với nhiều máy móc hỗ trợ. Ảnh: FBNV

