Cận cảnh biệt thự 20 tỷ ngập hoa và cây xanh của Nhật Kim Anh

Ở tuổi 40, Nhật Kim Anh xây dựng cho mình sự nghiệp vững chắc cùng khối tài sản đồ sộ. Nữ ca sĩ hiện sống cùng con gái trong biệt thự 220m2 tại TP HCM. Ảnh: FBNV
Biệt thự của Nhật Kim Anh tọa lạc tại Bình Chánh (TP HCM), được định giá khoảng 20 tỷ đồng. Ảnh: FBNV
Biệt thự mang theo phong cách hiện đại, sang trọng, nổi bật với sân vườn thoáng rộng, nhiều cây xanh và hoa. Ảnh: FBNV
Hồ cá Koi đắt giá trong khuôn viên biệt thự. Ảnh: FBNV
Cạnh hồ cá có một chòi nghỉ thư giãn. Ảnh: FBNV
Sân vườn nhà Nhật Kim Anh luôn ngập tràn sắc hoa. Ảnh: FBNV
Bên cạnh hoa, khuôn viên biệt thự còn có nhiều cây cối xanh mát. Ảnh: FBNV
Nội thất bên trong biệt thự được chọn lọc kỹ lưỡng, mang phong cách hiện đại. Ảnh: FBNV
Không gian phòng bếp sang trọng. Ảnh: FBNV
Ban công trở thành góc thư giãn lý tưởng. Ảnh: FBNV
Góc nào trong nhà cũng ngập tràn sắc hoa. Ảnh: FBNV
Ngoài ra, Nhật Kim Anh còn trồng cả một vườn rau xanh mướt. Ảnh: FBNV
Rau trồng trong thùng xốp tốt um. Ảnh: FBNV
Nữ ca sĩ còn trồng các loại cây ăn quả như mít, khế, sung Mỹ... Ảnh: FBNV
Khu vực tập thể dục trong nhà với nhiều máy móc hỗ trợ. Ảnh: FBNV
