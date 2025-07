Xót xa cảnh chàng trai chăm ngoan bất lực bên người mẹ tiều tụy nằm chờ chết

Em Nguyễn Minh Quân - 16 tuổi (Hà Tĩnh), chỉ mong có phép màu để giữ mẹ ở bên cha con lâu thêm dù chỉ một chút.

Ngôi nhà chưa kịp hoàn thiện tại thôn Đồng Trụ Đông, xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), giờ đây trở thành nơi trú ngụ của một gia đình nhỏ đang từng ngày gồng mình vượt qua nỗi đau quá lớn.

Đó là hoàn cảnh của gia đình chị Nguyễn Thị Xuân (45 tuổi) đang trong giai đoạn cuối của căn bệnh ung thư dạ dày, sức khỏe suy kiệt, sự sống mong manh như ngọn đèn trước gió. Những ngày này, trong gian phòng đơn sơ, tiếng nấc nghẹn và đôi mắt đỏ hoe của cậu con trai lớp 10 – Nguyễn Minh Quân (Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh) – khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng không thể cầm lòng.

Quân có ước mơ theo đuổi ngành công nghệ sửa chữa ô tô. Nhưng giờ đây, trong mắt em chỉ còn nỗi lo và sự sợ hãi. “Từ lúc biết mẹ bị bệnh, em sợ. Em thương mẹ lắm, em chỉ mong mẹ được ở bên cha con lâu thêm một chút…”, Quân nghẹn lời.

Gia đình em vốn đã khó khăn, bố em - Nguyễn Văn Thanh (53 tuổi) là công nhân với đồng lương eo hẹp càng thêm chật vật từ khi vợ đổ bệnh. Còn mẹ trước khi phát bệnh chỉ quanh quẩn hái rau đem bán lẻ, kiếm vài chục nghìn đồng mỗi ngày. Hai anh em Quân vẫn còn đang đi học, em trai đang học lớp 9.

Từ tháng 3, chị Xuân bắt đầu có những cơn đau bụng quặn thắt, nhưng vì không muốn tăng gánh nặng cho chồng con, chị âm thầm chịu đựng. Đến tháng 5, khi sức khỏe suy kiệt, gia đình đưa chị ra bệnh viện Bạch Mai – Hà Nội. Kết quả chẩn đoán khiến cả nhà rơi vào tuyệt vọng: ung thư dạ dày giai đoạn cuối, không còn khả năng điều trị. Mọi hi vọng mong manh giờ chỉ còn là những ngày đếm ngược trong nước mắt.

Anh Nguyễn Văn Thanh (53 tuổi) bất lực nhìn vợ ngày càng tiều tụy.

Chi phí điều trị và đi lại đã tiêu tốn hơn 70 triệu đồng – số tiền mà gia đình chỉ có thể vay mượn từ người thân, hàng xóm. Căn nhà đang xây phải bỏ dở, bốn bức tường trát xi măng chưa kịp lắp cửa. Giờ đây, chị Xuân nằm liệt một chỗ, ngày ngày truyền thuốc giảm đau tại nhà, mỗi ngày tốn hơn 1 triệu đồng – khoản chi vượt quá khả năng của gia đình.

Anh Thanh phải nghỉ làm để túc trực chăm vợ, không còn thu nhập. Từ trụ cột, giờ anh trở thành người đàn ông cạn kiệt sức lực, vừa vật lộn với tiền bạc, vừa lo cho hai con còn quá nhỏ.

Trước hoàn cảnh ấy, em Nguyễn Minh Quân, đứa con chăm ngoan đã nghĩ đến việc nghỉ học. “Em muốn đi làm để phụ bố. Em không muốn bố gồng gánh một mình nữa… Nhưng em cũng sợ nếu nghỉ học, mẹ sẽ buồn lắm. Mẹ từng bảo em phải cố học để có tương lai”, Quân chia sẻ, mắt rưng rưng.

Ông Phạm Ngọc Quế – cán bộ thôn Đồng Trụ Đông – cho biết: “Gia đình anh Thanh thuộc diện khó khăn nhiều năm nay, lại vừa chịu tang mẹ già. Giờ chị Xuân mắc bệnh nặng, kinh tế càng kiệt quệ. Anh chị sống tử tế, luôn chịu khó làm ăn, nhưng bây giờ đã quá kiệt sức”.

Từ ngày mẹ đau ốm, 2 anh em Quân và Hiếu luôn tự bảo nhau vừa phụ việc nhà và học tập thật tốt.

Thông qua báo Giáo dục và Thời đại, chính quyền địa phương và người dân tha thiết kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng. Bất kỳ sự chia sẻ nào, dù nhỏ, cũng là nguồn động viên to lớn giúp chị Xuân có thêm chút an ủi cuối đời và để những ước mơ non trẻ của các con chị không bị dang dở trong nước mắt.

