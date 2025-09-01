Bộ mặt thật của người đàn ông tuổi 35 chuyên giật dây chuyền phụ nữ đi đường ở Đà Nẵng

Ngày 1/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng đang tạm giữ Phạm Huy Hùng (35 tuổi, trú phường Quảng Phú) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản, sau khi xác định đối tượng liên quan đến 5 vụ án xảy ra từ đầu tháng 7 đến nay.

Theo điều tra, thời gian qua tại các phường Bàn Thạch, Tam Kỳ, Quảng Phú liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp giật dây chuyền vàng của người dân. Thủ phạm ra tay nhanh, manh động và có dấu hiệu chuyên nghiệp, khiến dư luận bất an.

Đối tượng Hùng.

Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát hình sự đã tổ chức tổng rà soát, thu thập thông tin, sàng lọc các đối tượng trong diện quản lý.

Quá trình xác minh cho thấy Hùng có nhiều biểu hiện nghi vấn. Người này thường điều khiển xe máy di chuyển trên nhiều tuyến đường trung tâm trong các khung giờ khác nhau với hành tung bất minh.

Ngày 27/8, trinh sát phát hiện Hùng vừa giật sợi dây chuyền của một phụ nữ trên đường Phan Châu Trinh (phường Tam Kỳ) nên phối hợp các lực lượng triệu tập để đấu tranh.

Tại cơ quan điều tra, Hùng thừa nhận đã trực tiếp gây ra 5 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn các phường Tam Kỳ, Bàn Thạch, Quảng Phú. Để qua mặt lực lượng chức năng, Hùng thường xuyên thay đổi trang phục, phương tiện và sử dụng biển số xe giả mua trên mạng.

Theo khai nhận, Hùng chủ yếu gây án vào buổi tối, từ 19h đến 22h, tại các tuyến đường trung tâm đông người qua lại. Nạn nhân mà Hùng nhắm đến là phụ nữ đeo dây chuyền vàng hoặc mang túi xách sơ hở. Sau khi áp sát, đối tượng lập tức giật tài sản rồi tẩu thoát.

Bằng thủ đoạn này, từ đầu tháng 7 đến nay, Hùng đã thực hiện trót lọt 5 vụ, tổng giá trị tài sản chiếm đoạt ước tính hơn 85 triệu đồng. Số tài sản cướp được, Hùng mang đi bán để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra.

Tác giả: Nguyễn Duy Cường



Nguồn tin: nguoiduatin.vn