Người phụ nữ cho vay lãi nặng với lãi suất gấp 9-12 lần mức cho phép

Ngày 4-12, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, khám xét chỗ ở đối với Đoàn Thị Mùi (SN 1991, ngụ xóm 9, xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình) về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Đoàn Thị Mùi bị khởi tố để làm rõ hành vi cho vay lãi nặng, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng. Ảnh: Công an Ninh Bình

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, quá trình điều tra, xác định từ năm 2020 đến 2025, Đoàn Thị Mùi đã tổ chức huy động tiền của nhiều hộ dân dưới hình thức "đóng ống" và vay lãi của người dân với lãi suất thấp.

Sau đó, Đoàn Thị Mùi sử dụng số tiền huy động được cho người khác vay lại nặng với lãi suất rất cao để hưởng chênh lệch.

Từ năm 2022 đến tháng 7-2025, Đoàn Thị Mùi đã cho một số người dân vay tiền với lãi suất cao gấp hơn 9 lần và 12 lần so với mức lãi suất tối đa mà Bộ luật Dân sự cho phép, thu lợi bất chính số tiền hơn 300 triệu đồng.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động