Đẩy nhanh tiến độ bố trí, sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công sau khi sắp xếp bộ máy tổ chức, sắp xếp đơn vị hành chính

Theo báo cáo của Bộ Tài chính tại hội nghị, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Tài chính đã tập trung xây dựng, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công. Trên cơ sở đó, các địa phương đã tích cực thực hiện việc sắp xếp, bố trí, xử lý trụ sở, nhà, đất công trước, trong và sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính để bảo đảm cơ sở vật chất (trụ sở) cho bộ máy theo mô hình mới và hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được tiến hành bình thường, không gián đoạn, không làm ảnh hưởng tới cung cấp dịch vụ công, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư cũng đã từng bước được các địa phương quyết định và tổ chức xử lý để tránh thất thoát, lãng phí tài sản.

Hiện nay tất cả các thẩm quyền liên quan tới sắp xếp, xử lý, bố trí, chuyển đổi công năng đối với nhà đất, trụ sở của địa phương đã được phân cấp một cách triệt để cho địa phương, theo tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm và địa phương chịu trách nhiệm”.

Theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư và Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các trụ sở, cơ sở nhà đất dôi dư trong quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy được bố trí nhằm đảm bảo cơ sở vật chất cho các cơ quan của nhà nước thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời sẽ ưu tiên bố trí các cơ sở nhà đất dôi dư chuyển đổi công năng để sử dụng cho mục đích y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, công cộng. Việc chuyển đổi công năng phụ thuộc vào quy hoạch sử dụng đất, xây dựng và các quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành của các cơ quan có liên quan. Trên cơ sở đó, các địa phương đã triển khai thực hiện việc chuyển đổi công năng đối với các trụ sở gắn với quá trình xử lý cơ sở nhà đất đó. Hiện nay đã có một số địa phương cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, bố trí trụ sở dôi dư.

Bên cạnh việc bố trí, sắp xếp trụ sở dôi dư, các địa phương đã cơ bản hoàn thành việc bố trí ô tô cho các xã, phường.

Tại Nghệ An, tổng số cơ sở nhà, đất đã hoàn thành xử lý tích lũy kể từ ngày 01/01/2025 đến nay là 694 cơ sở. Đến nay, đã bố trí 204 cơ sở nhà, đất làm trụ sở làm việc; 26 cơ sở nhà, đất bố trí làm cơ sở hoạt động sự nghiệp (trừ giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao); 42 cơ sở nhà, đất bố trí làm cơ sở giáo dục, đào tạo; 6 cơ sở nhà, đất bố trí làm cơ sở y tế; 40 cơ sở nhà, đất bố trí làm thiết chế văn hóa, thể thao; 376 cơ sở nhà, đất bố trí sử dụng vào các mục đích khác (giao Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, xử lý theo quy định pháp luật; chuyển về địa phương quản lý, xử lý). Tỉnh Nghệ An cũng đã hoàn thành việc bố trí xe ô tô cho các địa phương.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung yêu cầu các địa phương trong năm 2025 hoàn thành nhiệm vụ giao chủ thể quản lý các trụ sở nhà đất, tài sản công dôi dư. Lãnh đạo các tỉnh, thành phố đôn đốc, kiểm tra việc sắp xếp, bố trí, xử lý tài sản công, tài sản dôi dư; kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền.

Bộ Tài chính luôn đồng hành cùng các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện; đồng thời, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao sẽ tiếp tục đôn đốc, kiểm tra các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện nội dung này.

