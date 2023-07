Clip: Áp sát giật dây chuyền của người đàn ông đang đi bộ tập thể dục

Ngày 31-7, Công an TP Thủ Đức (TP HCM) đang tạm giữ Nguyễn Bá Vinh (32 tuổi; ngụ phường Trường Thọ, TP Thủ Đức) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Nguyễn Bá Vinh tại cơ quan công an

Chiều 21-7, Vinh chạy xe máy hiệu Sirius rảo nhiều tuyến đường ở phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức. Khoảng 16 giờ 30, khi đến đường Man Thiện, Vinh thấy anh D. đang đi tập thể dục, trên cổ có đeo sợi dây chuyền vàng.

Vinh quay đầu xe và chạy ngược chiều, áp sát, giật sợi dây chuyền của anh D. rồi tẩu thoát.

Sau sự việc, anh D. đến cơ quan công an trình báo. Nạn nhân kể sợi dây chuyền thời điểm mua có giá trị 70 triệu đồng.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Vinh ra tay giật dây chuyền của anh D.

Vinh đã đem sợi dây chuyền trên bán cho tiệm vàng được 30 triệu đồng và tiêu xài hết.

Vào cuộc, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Thủ Đức đã truy xét thành công và bắt được Vinh.

Test nhanh, Vinh dương tính với chất ma túy. Người này có hai tiền án về tội cướp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tác giả: Anh Vũ

Nguồn tin: Báo Người lao động