Bộ mặt thật của bóng đá Malaysia

Faisal Halim, Arif Aiman là 2 điểm sáng của bóng đá Malaysia.

Kể từ khi FIFA tung "quả bom trừng phạt" vì sai phạm trong hồ sơ nhập tịch cầu thủ, cả nền bóng đá Malaysia chao đảo. Nhưng giữa cơn bão ấy, 3 cái tên bất ngờ mang lại chút ánh sáng gồm Faisal Halim, Arif Aiman và nghịch lý thay - chính Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM).

Tháng 5 năm ngoái, Halim phải chiến đấu giành lại sự sống sau vụ tấn công bằng axit kinh hoàng. Ai cũng nghĩ sự nghiệp của anh khép lại. Sau loạt ca phẫu thuật và phục hồi, Halim trở lại mạnh mẽ hơn, lì lợm hơn. Trong 2 trận gặp Lào ở vòng loại Asian Cup 2027, Halim đều ghi bàn. Lúc này, Halim chơi như thể không còn điều gì có thể khiến mình sợ hãi nữa.

Trong khi đó, ở tuổi 23, Arif Aiman đang viết lại tiêu chuẩn cho cầu thủ Malaysia. Việc anh lọt vào top 3 đề cử "Cầu thủ hay nhất châu Á" là kỳ tích chưa từng có. Aiman không cần chiến thắng để làm nên lịch sử, chỉ riêng việc được gọi tên đã là một bước tiến vĩ đại.

Aiman không chỉ có kỹ thuật, mà còn có tinh thần gan góc hiếm thấy. Anh lao vào hậu vệ to gấp đôi, tạo đột biến và trở thành trái tim của Johor Darul Ta’zim lẫn tuyển quốc gia. Nhiều người bắt đầu so sánh Aiman với huyền thoại Mokhtar Dahari - biểu tượng bất tử của bóng đá Malaysia.

Ở buổi lễ AFC Awards Riyadh 2025, Chủ tịch Tan Sri Hamidin Amin thay mặt FAM nhận huy chương bạc cho hạng mục phát triển bóng đá phong trào. Khoảnh khắc khiến nhiều người nhướng mày. Bởi chỉ vài tuần trước, FIFA trừng phạt FAM vì gian lận khi nhập tịch cho 7 cầu thủ gốc nước ngoài.

Dẫu vậy, phải thừa nhận, FAM có bước tiến thật sự trong phát triển bóng đá cộng đồng. Giải thưởng đến vào thời điểm trớ trêu, nhưng ít nhất cũng cho thấy có điều gì đó đang vận hành đúng hướng dù bộ máy quản lý vẫn loạng choạng.

FAM chưa thể có câu trả lời chính xác cho vụ 7 cầu thủ nhập tịch.

Hôm 16/10, hơn 50 nhà báo đổ về Wisma FAM để tìm câu trả lời. Nhưng thay vì được giải đáp, những gì họ nhận được càng mơ hồ. FAM xác nhận đình chỉ tổng thư ký Datuk Noor Azman Rahman, đồng thời lập ủy ban độc lập điều tra "lỗi kỹ thuật" trong việc nộp hồ sơ cầu thủ.

Ba chữ "lỗi kỹ thuật" trở thành tâm điểm. Luật sư Serge Vittoz khẳng định FAM và cầu thủ không làm giả giấy tờ, nhưng bóng gió rằng một cá nhân liên quan có thể là người chịu trách nhiệm mà không nêu tên.

Trong khi đó, FIFA cho biết họ có bản sao giấy khai sinh thật của 7 cầu thủ, khác với tài liệu FAM nộp. Điểm rơi tệ nhất của buổi họp báo không nằm ở câu trả lời, mà ở sự lúng túng. Một phóng viên đặt câu hỏi 50 giây, nhận về đáp án đúng 5 giây. Cả khán phòng lặng đi.

Giám đốc điều hành đội tuyển Rob Friend cố gắng tách "Harimau Malaya" khỏi scandal, nhấn mạnh đội tuyển không liên quan đến giấy tờ. Nhưng nỗ lực đó chỉ càng cho thấy FAM thiếu kiểm soát và chuẩn bị yếu kém trong cơn khủng hoảng.

Trong lúc uy tín bị thử thách, FAM không thể hiện được quyền kiểm soát tình hình. Không có kế hoạch, không có thông điệp rõ ràng, chỉ là sự phòng thủ rời rạc trước áp lực báo chí.

FAM kháng án lên FIFA, với phán quyết dự kiến được công bố ngày 30/10. Kết quả có thể xóa mây mù cho bóng đá Malaysia hoặc nhấn nó chìm sâu hơn trong tai tiếng.

Giữa lúc đó, nghịch lý vẫn hiển hiện. Các cầu thủ Malaysia đang chiến đấu và tỏa sáng, trong khi những người điều hành lại lạc lối giữa khủng hoảng niềm tin.

Một ký giả kỳ cựu rời phòng họp, lẩm bẩm: "Cầu thủ của chúng ta chiến đấu còn nhiều hơn cả những người điều hành họ". Câu nói ấy, tiếc thay, lại mô tả hoàn hảo nhất bộ mặt bóng đá Malaysia hôm nay.

