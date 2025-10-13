Tuyển Malaysia có thể bị xử thua cả trận gặp Nepal

Hector Hevel là một trong những cầu thủ nhập tịch đầu tiên của Malaysia trong đợt gian lận.

Theo The Guardian, LĐBĐ Nepal (ANFA) nộp đơn khiếu nại chính thức lên FIFA, sau khi tổ chức này ra phán quyết trừng phạt Malaysia. ANFA lập luận rằng trận đấu giữa Nepal và Malaysia vào tháng 3 cũng bị ảnh hưởng bởi cầu thủ không đủ tư cách bên phía đối phương, và yêu cầu hủy kết quả - có thể trao cho Nepal 3 điểm quý giá thay vì 0 điểm hiện tại.

Hồi tháng 3, trong loạt trận mở màn vòng loại Asian Cup 2027, tuyển Nepal thua Malaysia với tỷ số 0-2. Đó là trận đấu Malaysia sử dụng Hector Hevel, một trong 7 cầu thủ bị FIFA xác định nhập tịch gian lận. Chính Hevel thậm chí ghi bàn mở tỷ số cho Malaysia ở màn so tài đó.

Nếu kiện thành công, điều này có thể giúp Nepal gặt hái điểm số lịch sử tại vòng loại Asian Cup, thậm chí có thể giúp họ thoát khỏi vị trí bét bảng.

Vụ việc bùng nổ từ sau trận Malaysia thắng đậm Việt Nam 4-0 hồi tháng 6/2025, khi FIFA nhận được đơn khiếu nại. FAM bị cáo buộc sử dụng giấy tờ giả để chứng minh các cầu thủ này có ông bà sinh ra ở Malaysia - đáp ứng quy tắc của FIFA cho phép người nước ngoài đại diện quốc gia nếu có huyết thống.

Hector Hevel là một trong những trường hợp bị FIFA xác định sử dụng giấy tờ giả mạo. Thậm chí nhiều người hâm mộ có thể dễ dàng tìm được gốc gác nhà Hevel trên trang web lưu trữ của chính phủ Hà Lan.

Cầu thủ này có ông bà sinh tại The Hague (Hà Lan), chứ không phải Malaysia, đúng như những gì FIFA cáo buộc.

