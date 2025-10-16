Malaysia chính thức kháng cáo án phạt vụ 7 cầu thủ nhập tịch trái phép

Liên đoàn Bóng đá Malaysia chính thức kháng cáo vụ 7 cầu thủ nhập tịch trái phép.

Động thái này diễn ra trước thời hạn cuối cùng vào sáng 15/10 (giờ Malaysia), trong nỗ lực “cứu vãn danh dự” và giảm thiểu thiệt hại cho bóng đá nước này.

Quyền Chủ tịch FAM - Datuk Yusoff Mahadi xác nhận rằng hồ sơ kháng cáo đã được đội ngũ luật sư quốc tế nộp đúng thời hạn và được chuẩn bị kỹ lưỡng, có tổ chức hơn nhiều so với lần đầu. Ông Yusoff nhấn mạnh, liên đoàn tin tưởng quá trình kháng cáo lần này sẽ mang lại kết quả tích cực, đồng thời cho biết FAM đã thuê các chuyên gia pháp lý giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực luật thể thao quốc tế để xử lý vụ việc.

“Khi chúng tôi nộp đơn kháng cáo, điều đó có nghĩa là chúng tôi hy vọng sẽ nhận được kết quả tích cực. Đội ngũ luật sư được chỉ định đều là những người hiểu rõ quy định bóng đá ở cấp độ toàn cầu và có mạng lưới chuyên gia pháp lý đủ năng lực hỗ trợ chúng tôi trong quá trình này. Lần kháng cáo này là cơ hội thứ hai của chúng tôi. Không có chuyện vội vàng hay chịu áp lực – mọi thứ đều được chuẩn bị tỉ mỉ nhằm hướng tới quyết định có lợi cho FAM”, ông Yusoff nói.

Trước đó, ngày 6/10, Ủy ban Kỷ luật của FIFA đã công bố chi tiết án phạt đối với FAM và bảy cầu thủ nhập tịch gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. Báo cáo chính thức nêu rõ các vi phạm liên quan đến Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA, về hành vi làm giả và thay đổi tài liệu chính thức trong hồ sơ đăng ký thi đấu.

Theo đó, FAM bị phạt 350.000 CHF (tương đương hơn 9 tỷ đồng), trong khi mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 CHF và đình chỉ mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng. FIFA khẳng định hành vi vi phạm mang tính hệ thống và ảnh hưởng đến tính liêm chính của các giải đấu.

Phía FAM giải thích rằng sai phạm đến từ “lỗi kỹ thuật của bộ phận hành chính” trong quá trình nhập dữ liệu, đồng thời khẳng định không có yếu tố gian lận cố ý. Tuy nhiên, lời biện minh này không được FIFA chấp nhận, buộc liên đoàn Malaysia phải lựa chọn phương án kháng cáo lên cấp cao hơn.

Hiện tại, FIFA chưa đưa ra phản hồi chính thức về đơn kháng cáo mới. Theo quy trình, Ủy ban Kháng nghị của FIFA sẽ xem xét toàn bộ hồ sơ và có thể mất vài tuần trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Trong thời gian này, các án phạt vẫn tạm thời được giữ nguyên hiệu lực.

Nếu kháng cáo không thành công, FAM sẽ phải đối mặt với tổn thất nghiêm trọng cả về tài chính lẫn uy tín, đồng thời nguy cơ bị giám sát đặc biệt trong các hoạt động đăng ký cầu thủ quốc tế. Vụ việc cũng làm dấy lên làn sóng chỉ trích trong dư luận Malaysia về quy trình nhập tịch cầu thủ và công tác quản lý hồ sơ của liên đoàn.

Vụ bê bối này được xem là một trong những cú sốc lớn nhất của bóng đá Malaysia trong thập kỷ qua, khi nó diễn ra trong bối cảnh FAM đang nỗ lực cải tổ đội tuyển quốc gia với nhiều cầu thủ nhập tịch.

Nếu FIFA giữ nguyên án phạt, đây sẽ là bài học đắt giá về minh bạch và tuân thủ quy định quốc tế trong quá trình nhập tịch cầu thủ – vấn đề mà không chỉ Malaysia, mà cả nhiều nền bóng đá châu Á khác đang đối mặt.

Tác giả: Hoàng Vũ

Nguồn tin: phapluatxahoi.kinhtedothi.vn