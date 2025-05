Bò "lái" xe máy chạy trên đường khiến người dân sốc nặng

Your browser does not support the video tag.

Trong một sự cố kỳ lạ, một con bò đực đã bị camera ghi lại cảnh bất ngờ ngồi trên một chiếc xe tay ga đang đỗ và dùng chân đẩy xe về phía trước ở Rishikesh, bang Uttarakhand, Ấn Độ.

Đoạn clip ghi lại cho thấy, con bò đực đi lang thang trên một con đường vắng vẻ trước khi bất ngờ nhảy lên chiếc xe tay ga đang đỗ.

Con bò "lái" xe máy trên phố khiến người dân bật cười.

Sau đó, nó di chuyển chiếc xe tay ga về phía trước dọc theo con đường, như thể nó đang lái xe. Điều ngạc nhiên là con vật vẫn giữ được thăng bằng khi chiếc xe tay ga lao về phía trước. Tuy nhiên, "chuyến đi vui vẻ" đã kết thúc đột ngột khi con bò đâm chiếc xe máy vào tường. Con vật loạng choạng một lúc, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và tiếp tục đi bộ.

Sự việc đã gây xôn xao trên mạng xã hội, hầu hết mọi người đều thấy buồn cười khi chứng kiến cảnh con bò lái thử xe máy. Người dân địa phương cũng đã kêu gọi chính quyền kiểm soát việc di chuyển của gia súc trên đường.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn