Bộ GD&ĐT tiếp nhận hồ sơ thẩm định sách giáo khoa chỉnh sửa đến trước ngày 3/3

Theo thông báo của Bộ GD&ĐT, việc thẩm định áp dụng đối với sách giáo khoa các môn học do tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, thực hiện theo Thông tư số 17/2025/TT-BGDĐT ban hành ngày 12/9/2025. Thông tư này quy định việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT.

Hồ sơ đề nghị thẩm định bản mẫu sách giáo khoa chỉnh sửa theo Thông tư số 17 được thực hiện theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT và Thông tư số 26/2024/TT-BGDĐT. Hồ sơ được lập theo từng môn học, từng cấp học; số lượng gửi về Bộ là 13 bộ cho mỗi môn học, mỗi cấp học.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thẩm định bản mẫu sách giáo khoa chỉnh sửa gửi hồ sơ về Vụ Giáo dục phổ thông, Bộ GD&ĐT. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt bản mẫu sách giáo khoa là trước ngày 3/3.

Tác giả: Thu Hằng

Nguồn tin: vov.vn