Bộ Công Thương chính thức 'loại' một mặt hàng xăng dầu không công bố giá cơ sở

Mặt hàng dầu hỏa chính thức không còn nằm trong danh mục điều hành giá - Ảnh: TTO

Theo đó, Bộ Công Thương chính thức bãi bỏ cụm từ "dầu hỏa" tại khoản 2, Điều 1 của Thông tư số 18/2025 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định tại các thông tư quy định về kinh doanh xăng dầu.

Nội dung của quy định liên quan tới các mặt hàng xăng dầu nhà nước công bố giá cơ sở. Bao gồm những mặt hàng xăng, dầu được tiêu dùng phổ biến trên thị trường như xăng sinh học, xăng khoáng, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut. Như vậy với việc chính thức bãi bỏ quy định này, mặt hàng dầu hỏa không còn nằm trong danh mục công bố giá cơ sở.

Theo quy định về kinh doanh xăng dầu, giá cơ sở xăng dầu là căn cứ để cơ quan quản lý nhà nước điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Mức giá này được tính dựa trên các yếu tố gồm: Giá xăng dầu thành phẩm thế giới, các khoản chi phí và lợi nhuận định mức, mức trích lập, chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu, các khoản thuế.

Trong đó giá xăng dầu thế giới trong công thức giá cơ sở xăng dầu được xác định là giá thành phẩm xăng dầu được giao dịch trên thị trường Singapore (của Hãng tin Platts). Chi phí này chiếm tỉ trọng chủ yếu, nên có vai trò quyết định tới giá nếu giá xăng dầu thế giới tăng.

Chi phí định mức sẽ gồm: chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam, Premium, lợi nhuận (có nghĩa là phần thưởng, ưu đãi, tiền lãi, chi phí trả thêm, chi phí thưởng, phí bảo hiểm, tiền đóng bảo hiểm) cùng lợi nhuận định mức. Quỹ bình ổn giá xăng dầu hiện được điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với thực tế.

Bộ Công Thương cho hay mặt hàng dầu hỏa chỉ chiếm 0,1% tổng lượng tiêu thụ xăng dầu. Trong khi đó, các mặt hàng khác như xăng, dầu diesel chiếm tỉ trọng lớn, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống người dân, nên vẫn thuộc danh mục các mặt hàng do bộ điều hành giá cơ sở.

Ngày 28-3, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã có quyết định tạm ngưng quy định liên quan đến điều hành giá dầu hỏa đến hết ngày 28-4. Mục đích nhằm xây dựng và ban hành thông tư bãi bỏ nội dung này theo trình tự, thủ tục rút gọn. Trong một tháng qua, mặt hàng dầu hỏa không còn nằm trong danh mục điều hành giá của nhà điều hành. Từ cuối tháng 2 đến nay, giá xăng dầu trong nước trải qua 18 kỳ điều hành, chủ yếu là xu hướng tăng trong tháng 3 và giảm từ đầu tháng 4. Dù vậy hiện mỗi lít xăng RON95-III cao hơn gần 2.730 đồng, còn dầu diesel cao hơn khoảng 7.420 đồng so với cuối tháng 2. Để hỗ trợ người dân và nền kinh tế, ngân sách đã chi ra khoảng 8.000 tỉ đồng sử dụng bình ổn giá. Các loại thuế như bảo vệ môi trường, tiêu thụ đặc biệt và giá trị gia tăng (VAT) với xăng, dầu và nhiên liệu bay tiếp tục bằng 0 tới cuối tháng 6, theo Nghị quyết của Quốc hội.

