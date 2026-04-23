Giá xăng dầu tiếp tục giảm, RON95-III còn 22.880 đồng/lít từ 15h00 chiều nay 23/4

Giá xăng dầu mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h00 chiều nay (23/4). Giá xăng RON95-III giảm 160 đồng/lít giá bán là 22.880 đồng/lít; giá xăng E5RON92 giảm 100 đồng lít, giá bán mới là 21.830 đồng/lít; Riêng xăng E10 tăng 10 đồng/lít, giá bán mới là 22.360 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 23/4 giảm 1.160 đồng/lít, giá bán mới là 26.690 đồng/lít; Dầu hỏa giảm mạnh 3.130 đồng/lít, giá bán là 32.100 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này giảm 820 đồng/lít, giá bán mới là 18.810 đồng/kg.

Kỳ này, liên Bộ quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với dầu diesel: 400 đồng/lít; dầu mazut: 400 đồng/kg. Đồng thời, liên Bộ cũng quyết định không chi Quỹ Bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

