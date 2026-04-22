Thủ tướng: Bộ Công Thương chịu trách nhiệm không để thiếu điện, xăng dầu trong mọi tình huống

Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Bộ Công Thương - Ảnh: N.BẮC

Theo các ý kiến tại cuộc họp, Bộ Công Thương đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong xây dựng, hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển 3 trụ cột gồm công nghiệp; năng lượng; thị trường (xuất khẩu và tiêu dùng).

Bộ cần tiên phong xử lý các tồn tại, thúc đẩy sản xuất kinh doanh

Đánh giá cao sự nỗ lực của Bộ Công Thương, Thủ tướng Lê Minh Hưng chia sẻ với những khó khăn, thách thức của ngành, nhấn mạnh Chính phủ đã tập trung khẩn trương, quyết liệt chỉ đạo, báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực dự báo tiếp tục biến động nhanh, phức tạp, khó lường, Thủ tướng chỉ ra ngành công thương đối mặt nhiều thách thức.

Vì vậy trước yêu cầu thực hiện mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số, bộ cần phải gánh vác nhiệm vụ trọng tâm, tiên phong xử lý các tồn tại và thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh để đạt mục tiêu đề ra.

Theo đó, ông nhấn mạnh Bộ Công Thương cần khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện kịp thời kế hoạch thực hiện chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Kết luận số 18 của Trung ương… trong lĩnh vực quản lý ngành.

Bộ cần giao các chỉ tiêu, đầu việc, thời hạn hoàn thành cụ thể cho từng lãnh đạo bộ, đơn vị trong bộ, các tập đoàn kinh tế nhà nước, địa phương.

Cùng đó, quan tâm xây dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh, đoàn kết; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Cương quyết, kịp thời thay thế những người không hoàn thành nhiệm vụ, không đạt yêu cầu.

Về các nhiệm vụ cụ thể, người đứng đầu Chính phủ đề nghị tập trung cho công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, trong đó khẩn trương hoàn thành dự thảo Luật Công nghiệp trọng điểm. Rà soát chức năng, nhiệm vụ để phân định rõ thẩm quyền của các bộ, cơ quan, tránh chồng chéo.

Việc này nhằm bảo đảm "một việc - một cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm", nhất là trong việc quản lý, khai thác khoáng sản, quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực công thương.

Thực hiện phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, phân cấp, phân quyền thực chất. Bảo đảm an ninh năng lượng và chuyển dịch năng lượng công bằng.

Sửa đổi bổ sung quy hoạch điện 8

Đặc biệt, bộ, ngành công thương chịu trách nhiệm không để thiếu điện, xăng dầu trong mọi tình huống. Khẩn trương rà soát, cập nhật, bổ sung quy hoạch điện 8, bổ sung các dự án điện nền theo công nghệ mới, đẩy nhanh tiến độ các dự án điện. Bộ phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong vận hành hiệu quả, tối ưu hóa các hồ thủy điện.

Khẩn trương xây dựng phương án rà soát, tái cơ cấu hệ thống kinh doanh, phân phối xăng dầu theo hướng giảm khâu trung gian, giảm chi phí; khẩn trương triển khai xây dựng kho dự trữ xăng dầu quốc gia; đẩy nhanh việc sử dụng xăng E10.

Đẩy mạnh tái cơ cấu chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng, thúc đẩy sản xuất công nghiệp theo chiều sâu, nâng cao năng lực tự chủ sản xuất trong nước; góp phần xác lập mô hình tăng trưởng mới. Đẩy nhanh triển khai các dự án công nghiệp quy mô lớn.

Xây dựng các chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp FDI, thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi cung ứng chiến lược của các nước. Nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Chuẩn bị kỹ nội dung, phương án đàm phán thuế đối ứng với Mỹ...

Tác giả: Ngọc An

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ