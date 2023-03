Bộ Công an trao nhà mẫu tặng các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở Nghệ An

Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và đại diện các nhà tài trợ.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Về phía Công an tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh; Các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh Đại tá Nguyễn Đức Hải, Thượng tá Trần Ngọc Tuấn.

Thứ trưởng Lương Tam Quang cùng đại diện các nhà tài trợ trao số tiền tượng trưng cho Lãnh đạo tỉnh Nghệ An để xây dựng nhà tặng người nghèo trên địa bàn.

Đề án xây dựng xã biên giới sạch về ma túy của Công an tỉnh Nghệ An với mục tiêu làm giảm người nghiện, làm sạch địa bàn, gắn với xóa đói giảm nghèo và thực hiện an sinh xã hội đã và đang triển khai thực hiện có hiệu quả, được đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương, đánh giá cao và chỉ đạo nhân rộng trên địa bàn cả nước. Với kết quả đạt được toàn diện của Đề án, Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an đã quyết định hỗ trợ xây dựng 1.420 nhà ở cho các hộ nghèo tại 27 xã biên giới. Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã tổ chức vận động, hỗ trợ xây dựng 1.000 ngôi nhà tình nghĩa cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại 3 huyện biên giới Kỳ Sơn, Tương Dương và Quế Phong. Tổng số nhà ở được hỗ trợ xây dựng tại 6 huyện biên giới là 2.420 ngôi nhà.

Để triển khai thực hiện hiệu quả, Công an tỉnh Nghệ An đã chủ động phối hợp Thường trực Huyện ủy, UBND 6 huyện biên giới, đặc biệt là các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong để thống nhất chủ trương, quy trình, lộ trình, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó, cấp ủy, chính quyền 6 huyện biên giới đã chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp lực lượng Công an, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tại địa phương để triển khai gấp rút nhiều phần việc hiệu quả, như: Rà soát các hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở bảo đảm đúng tiêu chuẩn, đối tượng; tổ chức vận động, huy động kinh phí, ngày công, nguyên vật liệu để hỗ trợ san lấp mặt bằng nền nhà, làm móng…

Thứ trưởng Lương Tam Quang và Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Thái Thanh Quý cùng các đại biểu mở băng khánh thành, bàn giao nhà.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lương Tam Quang khẳng định Đảng, Nhà nước ta luôn nhất quán quan điểm phát triển kinh tế gắn với giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội. Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng xác định, giảm nghèo vừa là mục tiêu, vừa là yêu cầu để phát triển bền vững và là một chủ trương lớn, chương trình của quốc gia, giàu tính nhân văn, thể hiện truyền thống, bản chất tốt đẹp của dân tộc ta. Với truyền thống đó trong những năm qua, thực hiện chủ trương chung của Đảng và Nhà nước, Bộ Công an luôn tập trung hướng tới công tác chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống người nghèo, người gặp khó khăn trên địa bàn cả nước. Đến nay, Bộ Công an đã hỗ trợ xây dựng hơn 10 nghìn căn nhà cùng nhiều điểm trường bán trú trên địa bàn các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Cao Bằng, Lai Châu, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Lạng Sơn, Hòa Bình...

Đông đảo người dân địa phương đón chào đoàn đại biểu và đến chung vui cùng các gia đình được Bộ Công an trao tặng nhà mới.

Tại Nghệ An với tinh thần “trao yêu thương để nhận về hạnh phúc”, Bộ Công an đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị chức năng thiết kế mẫu nhà, cách thức, phương pháp thực hiện để Công an tỉnh Nghệ An chủ trì chung tay cùng bà con nhân dân xây dựng nhà ở, góp phần ổn định cuộc sống người dân nghèo tại địa bàn tỉnh. Đến nay đã xây dựng xong 3 căn nhà mẫu tại huyện Tương Dương và phấn đấu đến đúng dịp Kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám, Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay sẽ hoàn thiện 1.417 ngôi nhà tình nghĩa, trao tặng cho các hộ dân nghèo, khó khăn về nhà ở tại 27 xã biên giới trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thứ trưởng Lương Tam Quang cùng các đại biểu kiểm tra chất lượng của ngôi nhà mẫu.

Có được kết quả đáng ghi nhận trên, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang biểu dương, đánh giá cao các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An, trong thời gian ngắn, số lượng công việc nhiều, nhưng với tinh thần trách nhiệm, lao động hăng say, cố gắng hết mình vì đồng bào thân yêu, “vì nhân dân phục vụ”, đã hoàn thành 3 căn nhà mẫu cùng gần 200 căn nhà đã cơ bản hoàn thành phần khung nền. Đồng thời, chúc mừng 3 hộ gia đình đã được trao tặng nhà; mong rằng với ngôi nhà mới, các gia đình có chỗ ở ổn định, kiên cố, yên tâm lao động, sản xuất, vươn lên trong cuộc sống, đóng góp công sức vào công cuộc bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở và xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thứ trưởng Lương Tam Quang trao quà tặng Công an huyện Tương Dương; Đồn Biên phòng Tam Hợp; Đảng ủy, UBND và Công an xã Tam Hợp.

Cũng tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Thái Thanh Quý cho biết, ngày 4/2/2023, tỉnh Nghệ An đã tổ chức Lễ phát động chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 - 2025 với mục tiêu đến hết năm 2025 cơ bản xóa nhà ở tạm bợ, trong đó xây dựng mới 9.200 căn nhà và sửa chữa 6.199 căn nhà. Ngay tại Lễ phát động Bộ Công an cũng đã cử đại diện về tham dự chương trình và đăng ký hỗ trợ, vận động thực hiện chương trình, điều này thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an đối với chương trình hết sức ý nghĩa và nhân văn này của tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, cách làm quyết liệt, trách nhiệm cao, bài bản, khoa học của lực lượng Công an trong việc chung sức, đồng lòng hỗ trợ bà con nhân dân trong san lấp mặt bằng; tổ chức lắp ghép, xây dựng nên những ngồi nhà vững chắc và hết sức ý nghĩa.

Thứ trưởng Lương Tam Quang cùng Lãnh đạo tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm cùng các nhà tài trợ.

Ngay sau Lễ bàn giao nhà mẫu, Thượng tướng Lương Tam Quang cùng đoàn công tác của Ban chỉ đạo tỉnh đã trực tiếp đến khảo sát thực tế, thăm hỏi, động viên và chúc mừng các gia đình được hỗ trợ nhà ở tại xã Tam Hợp, huyện Tương Dương.

Tại chương trình, đồng chí Thứ trưởng cũng trao tặng quà cho Công an huyện Tương Dương; Đồn Biên phòng Tam Hợp; Đảng ủy, UBND và Công an xã Tam Hợp.

Tác giả: Hải Việt

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân