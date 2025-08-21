Cầu thủ 44 tuổi người Brazil lập kỷ lục thế giới khiến nhiều người thán phục

Fabio, thủ môn 44 tuổi người Brazil của câu lạc bộ Fluminense, đã phá vỡ kỷ lục ra sân nhiều nhất trong lịch sử bóng đá nam với 1.391 trận đấu chuyên nghiệp. Cột mốc đáng nhớ này được thiết lập sau chiến thắng 2-0 của Fluminense trước America de Cali tại Maracana.

Trước đó, Fabio đã san bằng kỷ lục 1.390 trận của thủ môn huyền thoại người Anh Peter Shilton vào cuối tuần trước. Mặc dù kỷ lục này chưa được FIFA và CONMEBOL chính thức công nhận, giới truyền thông Brazil và câu lạc bộ Fluminense đều khẳng định Fabio đã trở thành cầu thủ có số trận ra sân nhiều nhất mọi thời đại.

Thủ môn Fabio đã có 1.391 lần ra sân thi đấu chuyên nghiệp. (Ảnh: AL BELLO/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images qua AFP)

Sau trận đấu lịch sử, Fabio chia sẻ cảm xúc: "Đôi khi chúng ta không nhận ra tầm quan trọng của một thành tích đáng kể như phá vỡ kỷ lục đã tồn tại trong nhiều năm".

Sự nghiệp vĩ đại của thủ môn này bắt đầu từ năm 1997, đúng năm mà Peter Shilton giải nghệ. Anh đã cống hiến toàn bộ sự nghiệp cho bóng đá Brazil, với 976 trận cho Cruzeiro, 150 trận cho Vasco da Gama và 30 trận cho Uniao Bandeirante. Trận đấu phá kỷ lục với America de Cali là trận thứ 235 của anh trong màu áo Fluminense.

Huấn luyện viên Renato Gaucho của Fluminense hết lời ca ngợi học trò: "Không ai chơi nhiều trận mà vẫn giữ được sự chuyên nghiệp như anh ấy. Chắc chắn anh ấy sẽ tiếp tục chơi trong một thời gian dài nữa. Sẽ rất khó để một cầu thủ nào khác có thể vượt qua kỷ lục của anh ấy".

Fabio không chỉ nổi bật với số trận ra sân mà còn với tài năng và thành tích của mình. Anh đã cùng Fluminense giành chức vô địch Copa Libertadores vào năm 2023 và cùng đội bóng góp mặt tại bán kết FIFA Club World Cup tại Mỹ mùa hè năm nay.

Tại Maracana, người hâm mộ đã hô vang: "Fabio là thủ môn xuất sắc nhất Brazil" và anh đã nhận được một tấm bảng kỷ niệm để vinh danh thành tích phi thường này.

Tác giả: Quốc Tiệp

Nguồn tin: nguoiduatin.vn