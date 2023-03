10.184 căn nhà được 128 đơn vị hỗ trợ xây dựng cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tại Nghệ An

Ảnh minh hoạ

Được biết, hiện nay toàn tỉnh Nghệ An còn hơn 55.000 hộ nghèo, hơn 53.000 hộ cận nghèo; trong đó 15.300 hộ đang gặp khó khăn về nhà ở, gồm 9.200 hộ có nhu cầu xây mới nhà ở và hơn 6.100 hộ có nhu cầu sửa chữa nhà ở.

Nghệ An đang phấn đấu đến cuối năm 2025 cơ bản không còn hộ gia đình nghèo sinh sống trong ngôi nhà dột nát, hư hỏng, tạm bợ, có nguy cơ sập đổ, không an toàn khi sinh hoạt và sử dụng; thay vào đó có được ngôi nhà đảm bảo tiêu chuẩn 3 cứng (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng).

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý - Trưởng ban Chỉ đạo tại buổi làm việc triển khai kế hoạch

Trong buổi làm việc của Ban Chỉ đạo tỉnh Nghệ An về vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý - Trưởng ban Chỉ đạo, yêu cầu sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo với nhiều nội dung. Đối với Kế hoạch triển khai chương trình, giai đoạn đầu thống nhất chủ trương Công an tỉnh tiến hành làm mẫu để triển khai 2.420 căn nhà theo đăng kí hỗ trợ của Bộ Công an và Công an tỉnh. Mức hỗ trợ làm mới là 50 triệu đồng/nhà.

Bí thư tỉnh ủy Nghệ An chỉ đạo: Trên cơ sở thực hiện giai đoạn đầu này cần đẩy mạnh tuyên truyền mẫu nhà đã thực hiện đến các hộ nghèo để đăng kí. Hộ nào thực hiện theo mẫu sẽ thực hiện theo mẫu, còn hộ đã chuẩn bị được một phần nguồn lực thì nguồn của tỉnh từ vận động sẽ hỗ trợ thêm để làm nhà.

Ông Thái Thanh Quý cũng nêu rõ quan điểm thực hiện là đối với những nguồn ủng hộ của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân mà không yêu cầu địa chỉ cụ thể thì bố trí thực hiện lần lượt từ các huyện miền núi trung du, đồng bằng. Với những quyết tâm đó, Nghệ An phấn đấu đến hết năm 2023 tỉnh sẽ thực hiện hỗ trợ xây dựng 4.500 - 5.000 căn nhà cho hộ nghèo.

