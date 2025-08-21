Thành phố nhỏ nhất Việt Nam "lên đời" với siêu dự án 2.700 tỷ đồng

Phối cảnh nhà ga hành khách T2 sân bay Cát Bi.

Sân bay Cát Bi được người Pháp khởi công năm 1912 tại huyện Hải An, tỉnh Kiến An (nay là quận Hải An, thành phố Hải Phòng). Với tốc độ phát triển kinh tế, du lịch và thương mại nhanh chóng của Hải Phòng cùng vùng duyên hải Bắc Bộ đã đẩy sân bay quốc tế Cát Bi vào tình trạng quá tải.

Nhà ga hành khách T1 - Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Cát Bi đã và đang phát huy tốt vai trò phục vụ, tuy nhiên lưu lượng hành khách qua Nhà ga T1 hiện nay đã vượt xa công suất thiết kế ban đầu (2 triệu hành khách/năm).

Do đó, việc xây dựng Nhà ga hành khách T2 – Cảng HKQT Cát Bi là yêu cầu cấp bách và cũng là bước đi chiến lược nhằm nâng cao năng lực khai thác, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, du lịch và hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới.

Mới đây, UBND thành phố Hải Phòng phối hợp với Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) vừa tổ chức Lễ khởi công Dự án "Xây dựng Nhà ga hành khách T2 – Cảng hàng không quốc tế Cát Bi".

Dự án Nhà ga hành khách T2 - Cảng Hàng không Quốc tế Cát Bi (HKQT) tại phường Hải An, thành phố Hải Phòng do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) làm Chủ đầu tư có tổng mức đầu tư là gần 2.690 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án là 18 tháng.

Dự án được xây dựng với diện tích khoảng 23.200 m², công suất thiết kế 5 triệu hành khách/năm (tương ứng 1.500 hành khách/giờ cao điểm), đồng thời dự trù phương án mở rộng để nâng công suất lên 10 triệu hành khách/năm khi có nhu cầu.

Nhà ga hành khách T2 được thiết kế với quy mô 2 tầng nổi, với 2 cao trình đi và đến tách biệt; được kết nối với vị trí sân đỗ máy bay bằng 4 cầu ống lồng dẫn khách, trong đó có 3 cầu ống code C và 1 cầu ống đôi có thể khai thác 1 máy bay code E hoặc cùng lúc 2 máy bay code C.

Nhà ga có 2 đảo làm thủ tục hành lý với 28 quầy làm thủ tục (gồm 5 quầy tự gửi hành lý-Self Bag Drop), 14 kios làm thủ tục, 2 băng chuyền bốc dỡ hành lý và 3 băng chuyền trả hành lý đến.

Các hạng mục phụ trợ của Dự án: gồm khu kỹ thuật M&E, trạm điện, trạm Chiller, trạm xử lý nước thải, bãi đỗ xe, cảnh quan, giao thông nội cảng, hệ thống chiếu sáng, cấp thoát nước…đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Cùng với Nhà ga T1 (đang được nghiên cứu mở rộng lên 3 triệu hành khách/năm), công trình sẽ đáp ứng mục tiêu đến năm 2030 nâng tổng công suất toàn cảng đạt 13 triệu hành khách/năm, phù hợp với Quy hoạch Cảng HKQT Cát Bi thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt và theo chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, Nhà ga hành khách T2 – Cảng HKQT Cát Bi sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng hàng không, đáp ứng nhu cầu phát triển trước mắt và lâu dài của Cảng.

Công trình không chỉ góp phần nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, tăng hiệu quả khai thác, mà còn mở rộng mạng lưới giao thông hàng không, kết nối Hải Phòng với các vùng, miền trên cả nước.

Đây cũng sẽ là động lực quan trọng để thành phố thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển logistics, mở rộng giao thương và giao lưu văn hóa, đồng thời tạo sức hút đối với khách du lịch trong và ngoài nước, góp phần đưa kinh tế - xã hội Hải Phòng phát triển bứt phá trong giai đoạn mới.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cả nước giữ nguyên 6 thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm TP HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Huế, Hải Phòng và Hà Nội. Trong số 6 thành phố này, dù đã nhập với tỉnh Hải Dương, Hải Phòng vẫn là thành phố có diện tích nhỏ nhất Việt Nam. Hải Phòng mới có diện tích gần 3.200 km2, với dân số hơn 4,6 triệu người, quy mô kinh tế đứng thứ 3 cả nước.

Tác giả: Pha Lê

Nguồn tin: Nhịp sống thị trường