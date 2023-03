Nghệ An: Những căn nhà đầu tiên đã được bàn giao cho người nghèo

Đây là những căn nhà đầu tiên được bàn giao thuộc chương trình hỗ trợ của lực lượng Công an tỉnh Nghệ An. Theo đó, hưởng ứng chương trình hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh, Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An thực hiện xây dựng 2.420 nhà ở cho 2.420 người tại 6 huyện biên giới tỉnh Nghệ An.

Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu tại buổi lễ

Trong đó, 1.420 nhà từ nguồn Bộ Công an vận động, ủng hộ được phân bổ tại 27 xã biên giới thuộc huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Con Cuông, Anh Sơn, Thanh Chương; nhà từ nguồn Công an tỉnh vận động, ủng hộ được phân bổ tại các xã còn lại của huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong (Kỳ Sơn 500 nhà, Tương Dương 300 nhà, Quế Phong là 200 nhà). Mỗi căn nhà có diện tích xây dựng là 46,5m2 với tổng kinh phí 50 triệu đồng/nhà, riêng phần móng 3 - 5 triệu đồng từ nguồn vận động của địa phương.

Lãnh đạo tỉnh và Công an tỉnh Nghệ An bàn giao những căn nhà đầu tiên

Tại buổi lễ, hòa chung niềm hân hoan của những hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đầu tiên được nhận hỗ trợ nhà ở, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, công sức đóng góp, cách làm hiệu quả của Công an tỉnh, huyện Kỳ Sơn, xã Chiêu Lưu; bản Hồng Tiến, bản Lưu Tiến và bà con dân bản để thi công, hoàn thành những ngôi nhà vững chãi, ấm áp nghĩa tình.

Kết quả này chứng tỏ chủ trương, quyết sách hỗ trợ, xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là hợp lòng dân, nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân, sự vào cuộc tích cực của các đơn vị, địa phương; mà một trong những đơn vị tiêu biểu, tiên phong, xung kích đi đầu hưởng ứng thực hiện chủ trương này là lực lượng Công an.

Toàn tỉnh Nghệ An hiện có 15.300 hộ nghèo, hộ đang gặp khó khăn về nhà ở

“Với các hộ dân được bàn giao nhà hôm nay, cần xem đây là động lực lớn để vươn lên trong quá trình phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn; tham gia bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, bảo vệ sự bình yên của quê hương ở khu vực miền núi, biên giới”, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh.

Được biết, lực lượng công an sẽ phấn đấu hoàn thành 2.420 nhà trước ngày 19/8/2023, riêng huyện Kỳ Sơn cố gắng hoàn thành 500 nhà trước 30/6/2023.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý cùng đoàn công tác đi khảo sát và thăm hỏi động viên bà con Nhân dân

Trước đó, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý cùng đoàn công tác đã trực tiếp đến khảo sát thực tế tại bản Hồng Tiến, xã Chiêu Lưu; thăm hỏi, động viên gia đình ông Vi Văn Thơm là hộ nghèo đặc biệt khó khăn mất sức lao động và các hộ nghèo là Kha Văn Thắng, Nguyễn Văn Nam được hỗ trợ xây dựng nhà ở.

Toàn tỉnh Nghệ An hiện có 15.300 hộ nghèo, hộ đang gặp khó khăn về nhà ở. Trong đó, 9.200 hộ có nhu cầu xây mới nhà ở và hơn 6.100 hộ có nhu cầu sửa chữa nhà ở. Để giúp đỡ, hỗ trợ các hộ trên sớm có được cuộc sống ổn định, nhân dịp Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2023), Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An thống nhất chủ trương tổ chức Lễ phát động cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 – 2025 vào sáng 4/2/2023 Hưởng ứng chương trình hết sức quan trọng và có ý nghĩa nhân văn sâu sắc này, trong chưa đầy một tháng kể từ ngày phát động, tính đến hết tháng 2/2023, 128 đơn vị đã ủng hộ để hỗ trợ xây dựng 10.184 căn nhà, tương đương 521,193 tỷ đồng.

