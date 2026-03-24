Bộ Công an phối hợp khởi công xây dựng Trường Tiểu học xã Yên Thành, Nghệ An

Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Bộ Công an.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ.

Về phía tỉnh Nghệ An, có Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, các phòng thuộc Công an tỉnh; cấp ủy, chính quyền xã Yên Thành; Ban Giám hiệu nhà trường và đại diện đơn vị thi công.

Thay mặt Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên cùng các nhà tài trợ trao biểu trưng kinh phí xây dựng Trường Tiểu học xã Yên Thành.

Trường Tiểu học xã Yên Thành được thành lập năm 1993, với diện tích hơn 1 ha. Sau nhiều lần tu sửa, cải tạo và bị ảnh hưởng của bão số 5 và bão số 10 (năm 2025), hệ thống phòng học và khu nhà bếp của nhà trường xuống cấp nghiêm trọng; nhiều phòng học không bảo đảm an toàn, phải niêm phong, không đưa vào sử dụng. Cơ sở hạ tầng hiện tại không đáp ứng yêu cầu về an toàn trong dạy và học, đồng thời chưa bảo đảm tiêu chuẩn cơ sở vật chất theo quy định hiện hành.

Thừa uỷ quyền, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên trao món quà ý nghĩa của Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tặng thầy cô giáo và các em học sinh.

Được sự hỗ trợ của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Văn phòng Bộ Công an và các nhà tài trợ, xã Yên Thành khẩn trương tổ chức khảo sát địa hình, địa chất; lập khái toán tổng mức đầu tư; thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán các hạng mục. Đến nay, công tác bàn giao mặt bằng, thiết kế bản vẽ thi công dự toán các hạng mục được hoàn thành.

Thừa uỷ quyền, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên trao món quà ý nghĩa của Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tặng thầy cô giáo và các em học sinh.

Dự án được xây dựng với tổng mức đầu tư khoảng hơn 70 tỷ đồng, với 9 hạng mục chính gồm: nhà học, nhà hiệu bộ 3 tầng, nhà bếp, nhà đa năng và sân thể thao. Ngoài ra, xây dựng các hạng mục phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật, cổng, tường rào, nhà xe học sinh, nhà xe giáo viên…

Các đại biểu tiến hành nghi thức khởi công công trình.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên nhấn mạnh: Đây là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đối với sự nghiệp giáo dục, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Việc đầu tư xây dựng Trường Tiểu học xã Yên Thành không chỉ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ em mà còn tạo điều kiện ổn định đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội và giữ gìn an ninh, trật tự tại cơ sở.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các nhà tài trợ, lãnh đạo địa phương, đơn vị thi công cùng các thầy cô giáo và các em học sinh.

Không chỉ là một công trình giáo dục, đây còn là minh chứng cho tinh thần vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an nhân dân, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và hướng tới phát triển bền vững.

Tại lễ khởi công, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an cảm ơn sâu sắc và đánh giá cao sự chủ động chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự hỗ trợ tích cực, đầy nghĩa tình của sở, ban, ngành, đặc biệt là sự đồng hành của nhà tài trợ trong việc đầu tư xây dựng ngôi trường này.

Dịp này, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cũng đã có món quà ý nghĩa tặng thầy cô giáo và các em học sinh trường Tiểu học xã Yên Thành. Tại lễ khởi công, thừa uỷ quyền, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên đã trao quà của Đại tướng Lương Tam Quang và Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm cũng như trao kinh phí xây dựng ngôi trường.

Tác giả: Thùy Anh

Nguồn tin: cand.com.vn