Bộ Công an kiểm tra tiến độ xây dựng nhà ở cho người nghèo tại Nghệ An

Tham dự đoàn công tác có đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, các đồng chí lãnh đạo các phòng nghiệp vụ.

Đoàn công tác trao đổi với một người dân ở xã Châu Khê, huyện Con Cuông (phía sau là căn nhà cũ đã gần đổ sập)

Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra nhà tại các hộ gia đình được hỗ trợ; đồng thời trao đổi với chính quyền và người dân tại hiện trường thi công. Đồng chí Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao sự khẩn trương, quyết liệt của Công an tỉnh Nghệ An trong việc triển khai xây nhà cho người nghèo. Chất lượng các công trình nhà ở đảm bảo đạt quy chuẩn của Bộ Công an.

Người dân xúc động cảm ơn lực lượng Công an đã hỗ trợ căn nhà mới khang trang

Tính đến thời điểm hiện tại, Công an tỉnh Nghệ An đã hoàn thành 2. 820/2. 820 căn nhà từ nguồn vận động hỗ trợ của Bộ Công an. Đối với 1.000 ngôi nhà do Công an tỉnh Nghệ An hỗ trợ, đã hoàn thành từ ngày 30/4/2023, vượt tiến độ gần 02 tháng so với lộ trình của Ban Chỉ đạo tỉnh Nghệ An đề ra.

Một người dân chia sẻ về căn nhà cũ dột nát trước đây

Đoàn công tác kiểm tra một căn nhà đang hoàn thiện

Đồng chí Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an đánh giá cao sự khẩn trương, quyết liệt của Công an tỉnh Nghệ An trong việc triển khai xây nhà cho người nghèo

Tác giả: Quỳnh Trang - Hồ Hưng

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn