Bộ Công an đang xác minh, làm rõ đối tượng thông tin sai sự thật lộ đề thi tốt nghiệp THPT

Tối 25/6, trong một số nhóm, diễn đàn trên mạng Internet có chia sẻ, lan truyền thông tin sai sự thật, cho rằng "lộ đề thi tốt nghiệp THPT năm 2024".

Sau khi tiếp nhận phản ánh về sự việc trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao đổi, đề nghị Bộ Công an hỗ trợ xác minh đối tượng đăng thông tin sai sự thật. Hiện Bộ Công an đang tổ chức xác minh, làm rõ đối tượng tung thông tin trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Những đối tượng tung thông tin thất thiệt về đề thi sẽ bị xử lí nghiêm theo quy định của pháp luật.

Để tránh gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng đến tâm lý của các thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị người dân không chia sẻ những thông tin sai sự thật nêu trên.

Các hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, giả mạo, xuyên tạc sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành.

Trước đó, chia sẻ về công tác đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an cho biết, Bộ Công an đã tăng cường lực lượng, phương tiện hỗ trợ ngành Giáo dục khâu in sao đề thi; phát hiện, xử lý nghiêm các nguy cơ tiêu cực, gian lận, tình trạng gian lận bằng thiết bị công nghệ cao, triệt xóa các đường dây mua bán thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử; kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng đăng tin thất thiệt gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tính nghiêm minh, nghiêm túc của kỳ thi…

Tác giả: Thu Phương

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân