Người hàng xóm đập phá cửa, xông vào hành hung nữ chủ nhà

Ngày 28/9, ông Phùng Đình Thành (SN 1973, trú tại ngõ 58, đường Tự Lập, thôn Đông Lao, xã An Khánh, TP Hà Nội) cho biết, ông vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại giây phút kinh hoàng mà gia đình mình phải trải qua.

Theo lời ông Thành, vào khoảng 22h20 tối 23/9, người hàng xóm là Nguyễn Văn D. (SN 1969) bất ngờ đến trước cổng nhà ông, liên tục đập cửa, chửi bới và lớn tiếng đe dọa sẽ hành hung cả gia đình.

Nghe tiếng ồn ào, bà Nguyễn Thị Th. - vợ ông Thành - bước ra xem thì lập tức bị D. lao vào chửi rủa. Chưa dừng lại, đối tượng này đập phá cổng sắt, xông thẳng vào nhà, rồi dùng tay chân đánh đập bà Th. trước mặt chồng con.

Trong cơn hung hãn, D. kéo bà Th. ra ngoài đường, dùng ghế đánh liên tiếp, rồi lôi nạn nhân ra sát cột cổng, đấm đá vào mặt và đầu khiến bà ngã đập mạnh vào khung sắt, bị thương nặng. Sau vụ tấn công, bà Th. bị chóng mặt, buồn nôn, đau đầu dữ dội.

Điều đáng nói, dù gây náo loạn cả xóm, sáng hôm sau D. vẫn ngang nhiên đe dọa, tuyên bố “gặp đâu đánh đó” khiến gia đình ông Thành phải sống trong nỗi sợ hãi tột cùng.

Lãnh đạo Công an xã An Khánh xác nhận có vụ việc này và cho biết cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, đồng thời sẽ xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật để bảo đảm an toàn cho người dân.

