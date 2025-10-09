Bắt nhóm bộ tứ côn đồ hành hung người đàn ông ngũ tuần

Theo đó, vào 14h ngày 6/10, ông Trần Xuân Hường (SN 1972, trú xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An) bị nhóm gồm 4 đối tượng nam giới lạ mặt sử dụng hung khí gây thương tích, khiến ông Xuân phải khâu vết thương tại bệnh viện. Sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ đi.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.





Nhận được tin báo, Công an xã Hợp Minh ngay lập tức xác minh, điều tra, khoanh vùng đối tượng. Ngày 9/10, Công an xã bắt giữ các đối tượng: Thái Văn Thiết (SN 2001, trú xã Quan Thành, Nghệ An), Phạm Quốc Mạnh (SN 2007, trú xã Yên Thành, Nghệ An), Hoàng Nguyễn Viết Danh (SN 2007, trú xã Hợp Minh, Nghệ An); còn 1 đối tượng hiện đang bỏ trốn khỏi địa phương. Tang vật thu giữ: 2 con dao, 2 chiếc xe mô tô.

Tại Cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, do trước đó có mâu thuẫn với người thân của ông Trần Xuân Hường nên đã có ý định hẹn gặp để giải quyết xích mích. Khi thấy ông Hường xuất hiện để giảng hòa, các đối tượng đã sử dụng hung khí để gây thương tích.

Hiện Công an xã Hợp Minh đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Đồng thời, cơ quan Công an thông báo tới đối tượng đang bỏ trốn, lập tức quay về địa phương đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

