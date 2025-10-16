Bộ Chính trị chỉ định ông Hoàng Quốc Khánh làm Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

Ông Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - trao quyết định cho ông Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn - Ảnh: PHƯƠNG DUNG

Ngày 15-10, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương thông báo rằng ngày 12-10 vừa qua, Tỉnh ủy Sơn La đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Hoàng Văn Nghiệm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trước đó, ông Hoàng Văn Nghiệm là Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng thời, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị về điều động, chỉ định ông Hoàng Quốc Khánh - Bí thư Tỉnh ủy Sơn La - giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025 - 2030 và tham gia Đảng ủy Quân khu 1.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng tin tưởng tân Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn sẽ phát huy kinh nghiệm, năng lực, sở trường để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Bộ Chính trị giao phó.

Đồng thời, ông Hưng đề nghị lãnh đạo các cấp của tỉnh Lạng Sơn phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, hỗ trợ, đồng hành, ủng hộ ông Hoàng Quốc Khánh tiếp tục đưa tỉnh Lạng Sơn phát triển.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lạng Sơn cần bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị trong thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, quan tâm an sinh xã hội, dịch vụ công…

Ông Lê Minh Hưng lưu ý thêm việc chỉ đạo khắc phục hậu quả các cơn bão vừa qua, trong đó chú trọng sửa chữa cơ sở hạ tầng, ổn định cuộc sống người dân và khôi phục sản xuất.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn tặng hoa chúc mừng các ông Hoàng Quốc Khánh và ông Hoàng Văn Nghiệm (cầm hoa, bên phải) - Ảnh: PHƯƠNG DUNG

Tân Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh bày tỏ sẽ nhanh chóng thích ứng với công việc, phát huy trách nhiệm người đứng đầu và cùng tỉnh Lạng Sơn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đưa tỉnh phát triển giàu đẹp, văn minh, trở thành một cực tăng trưởng của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.

Hôm nay, đoàn công tác của Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã trao kinh phí ủng hộ và hỗ trợ nhân dân Lạng Sơn khắc phục hậu quả do các cơn bão.

Ông Hoàng Quốc Khánh sinh ngày 2-9-1969, quê xã Yên Châu, tỉnh Sơn La. Ông Khánh có trình độ tiến sĩ chuyên ngành kinh tế, lý luận chính trị cao cấp. Trước đó, ông Hoàng Quốc Khánh từng trải qua nhiều vị trí lãnh đạo. Từ ngày 12-6-2019 đến 1-8-2024, ông là Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La. Từ ngày 1-8-2024 đến ngày 7-11-2024, ông là Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La. Từ ngày 7-11-2024 đến tháng 9-2025, ông Khánh là Bí thư Tỉnh ủy Sơn La. Từ ngày 28-9-2025 đến 12-10-2025, ông Hoàng Quốc Khánh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khóa XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 trước khi được Bộ Chính trị phân công, điều động nhận công tác mới.

Tác giả: Hà Quân

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ