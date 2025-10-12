Bộ Chính trị chỉ định ông Hoàng Văn Nghiệm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

Ông Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (người bên phải), trao quyết định chỉ định ông Hoàng Văn Nghiệm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La.

Ngày 12/10, Tỉnh ủy Sơn La tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Dự Hội nghị có ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Cùng dự có lãnh đạo Quân khu 2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn và tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La.

Tại hội nghị, Phó Ban Tổ chức Trung ương Phan Thăng An đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, nhiệm kỳ 2025-2030, từ ngày 15/10/2025.

Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ông Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy Sơn La và cho biết, Bộ Chính trị đánh giá ông Hoàng Văn Nghiệm là cán bộ có năng lực, kinh nghiệm, tư duy, phương pháp làm việc khoa học, dân chủ và quyết liệt, sâu sát cơ sở.

Trên các cương vị công tác, ông Hoàng Văn Nghiệm luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có nhiều đóng góp quan trọng vào thành tích của cơ quan, đơn vị.

Ông Hoàng Văn Nghiệm, Tân Bí thư Tỉnh ủy Sơn La phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La bày tỏ cảm ơn sâu sắc đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương đã tín nhiệm giao trọng trách mới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La tặng hoa chúc mừng ông Hoàng Văn Nghiệm và ông Hoàng Quốc Khánh.

Ông Hoàng Văn Nghiệm cam kết sẽ luôn nỗ lực hết mình, tận tâm, tận tụy, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, giữ vững nguyên tắc của Đảng, nói đi đôi với làm, phát huy vai trò là hạt nhân đoàn kết, cùng tập thể quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra.

Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã thông báo, Bộ Chính trị phân công, điều động Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Quốc Khánh, nhận nhiệm vụ công tác mới.

Ông Hoàng Văn Nghiệm (SN: 1968) dân tộc Tày; quê quán xã Bình La, huyện Bình Gia (Lạng Sơn); trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế; Đại học Thương nghiệp; Đại học Kinh tế chính trị; lý luận chính trị Cao cấp. Quá trình công tác, ông Hoàng Văn Nghiệm đã trải qua các chức vụ: Từ tháng 7/1997-tháng 6/1999 là Phó Trưởng phòng Quản lý du lịch, Sở Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn; từ tháng 7/1999 đến tháng 5/2004 là Trưởng phòng Quản lý du lịch, Sở Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn. Từ tháng 6/2004 - tháng 11/2006 là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bình Gia; từ tháng 12/2006 - tháng 3/2008 là Phó Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn; từ tháng 4/2008 - tháng 7/2010 là Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn. Từ tháng 7/2010 - tháng 9/2010, là Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; tháng 10/2010 - tháng 3/2012 là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lạng Sơn; từ tháng 4/2012 - tháng 2/2014 là Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn; tháng 3/2014 - tháng 6/2015 là Bí thư Huyện ủy Lộc Bình. Từ tháng 7/2015 - tháng 5/2021 là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn; từ tháng 6/2021-tháng 11/2024, là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; từ tháng 12/2024 - 9/2025, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030; Tháng 10/2025, được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, nhiệm kỳ 2025 - 2030 từ ngày 15/10 và chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 2.

Tác giả: Hà Hoàng

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn