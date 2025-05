Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động

Đồng chí Đại tá Hoàng Đình Luân - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2025 chủ trì buổi lễ. Tham dự buổi lễ còn có các đồng chí trong Thường vụ Đảng uỷ Quân sự; Thủ trưởng các Phòng, Ban cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự; đại diện các cơ quan Tiểu đoàn hỗn hợp Đảo Mắt, Đại đội hỗn hợp Đảo Ngư.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã được xem phóng sự toàn quân hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2025 và nghe diễn văn hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2025 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với chủ đề “Tăng cường đánh giá, nhận diện nguy cơ, rủi ro và chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm An toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”.

Đoàn kiểm tra công tác bảo đảm phòng cháy, chữa cháy tại Kho K70, Phòng Hậu cần – Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An

Đại tá Hoàng Đình Luân - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra hệ thống cấp nước phòng chống cháy nổ tại Kho K70, Phòng Hậu cần – Kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Tại lễ mít tinh, Đại tá Hoàng Đình Luân - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành tập trung quán triệt, nghiên cứu và tổ chức thực hiện tốt một số nội dung như: Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp, phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng để tuyên truyền sâu rộng, nâng cao ý thức trách nhiệm cho mọi đối tượng trong toàn cơ quan, đơn vị. Xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, gắn các hoạt động của công tác An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ với mục tiêu cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” của Bộ Quốc phòng và phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - vệ sinh lao động” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Đồng thời, tổ chức triển khai hành động thi đua sôi nổi, chiến dịch tuyên truyền sâu rộng về công tác An toàn vệ sinh lao động, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về An toàn vệ sinh lao động, thực thi có hiệu quả Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bàn hướng dẫn thi hành. Đẩy mạnh việc bồi dưỡng kiến thức, huấn luyện kỹ năng làm việc an toàn, các hoạt động thực hành, xử lý sự cố kỹ thuật, sơ cấp cứu tai nạn lao động; nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về An toàn vệ sinh lao động của mỗi tập thể, cá nhân trong đơn vị; quan tâm đầu tư, đẩy mạnh các biện pháp cải thiện điều kiện lao động, môi trường lao động để mọi người được làm việc an toàn và ngăn ngừa các nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Cùng với đó, tổ chức tốt việc khám bệnh định kỳ và khám phát hiện bệnh nghề nghiệp để tổ chức điều trị kịp thời cho người lao động. Quân số lao động ở các đơn vị của tỉnh được bảo đảm, trang bị đủ phương tiện bảo vệ cá nhân và bảo đảm thực hiện đúng, đủ các tiêu chuẩn, chế độ bồi dưỡng nặng nhọc, độc hại, chế độ phụ cấp đặc thù cho các đối tượng. Thực hiện nhiều chế độ chính sách, chăm lo cho người lao động như tổ chức nghỉ dưỡng, tạo điều kiện phục hồi sức khỏe cho người lao động, phối kết hợp chặt chẽ với lực lượng phòng cháy chữa cháy của các địa phương để quản lý và kịp thời ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy nổ xảy ra.

Tác giả: Trọng Kiên

Nguồn tin: nghean.gov.vn