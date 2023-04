Bố 3 cháu bé bị thương trong vụ nổ gara ô tô chia sẻ tiền hỗ trợ đến các gia đình cùng gặp nạn

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, vào khoảng hơn 16h ngày 2/4, tại gara ô tô của anh Lê Tiến Hiển (SN 1985, trú xóm 12, xã Quỳnh Tân, Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã xảy một vụ nổ kinh hoàng khiến anh Hiển và anh Nguyễn Duy Nhật (30 tuổi) tử vong. Ngoài ra, vụ nổ đã khiến anh Nguyễn Duy Kỳ cùng 3 em nhỏ từ 8-14 tuổi bị thương. Bước đầu xác định, vụ nổ xảy ra khi anh Hiển đang xử lý một khối sắt do anh Nhật làm nghề buôn bán sắt vụn mang đến. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân.