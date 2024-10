Bình Định dốc toàn lực cho trận đấu ‘sống còn’ với SLNA

Bình Định vừa khiến Bình Dương phải toát mồ hôi hội ở cúp Quốc gia dù không chưa tung ra lực lượng mạnh nhất

Sốt ruột khi đội nhà khởi đầu không tốt, HLV Bùi Đoàn Quang Huy đã phải ra sân chỉ đạo tập luyện ngay sau khi rời viện vài ngày (trước đó, ông trải qua ca phẫu thuật). Cũng bởi đang đối mặt với sức ép ở nhóm dưới của V.League, Bình Định buộc phải đưa ra những tính toán. Có thể thấy điều đó ở trận vòng loại cúp Quốc gia khi đội bóng đất võ không tung ra đội hình mạnh nhất. Tuy vậy, Bình Định đã khiến cho Bình Dương như rơi từ thiên đàng xuống địa ngục sau 2 bàn gỡ ở phút cuối để rồi chỉ "buông" ở loạt 11m.

Cần biết rằng ở trận đấu này, HLV Bùi Đoàn Quang Huy sử dụng đội hình chủ yếu dự bị cũng có ý đồ riêng. Đó là sự chuẩn bị cho trận đấu rất quan trọng với SLNA ở lượt thứ 5 V.League. Bây giờ, nói đến “trụ hạng” và “chung kết ngược” là hơi sớm nhưng Bình Định chắc hẳn thừa hiểu những toan tính và khốc liệt của cuộc chơi. Thế nên, nếu không tìm kế thoát thân sớm sẽ đối diện với nhiều rủi ro có thể sẽ không gượng dậy được.

Vì thế, HLV Bùi Đoàn Quang Huy đã “hy sinh” trận đấu với Bình Dương như một cữ dợt để tìm phương án khỏa lấp những khoảng trống cho trận đấu với SLNA, bởi 2 tiền vệ trung tâm Văn Triền và Hồng Quân sẽ phải ngồi ngoài do thẻ đỏ. Đây là 2 gương mặt có kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc cao nhất còn lại trong lực lượng của đội bóng đất Võ.

Đặc biệt, sự vắng mặt của Văn Triền sẽ khiến cho Bình Định mất hẳn tuyến giữa để rồi phải nhận thất bại đậm 1-4 trước Thanh Hóa ở vòng 4 vừa qua. Vì thế, những Thanh Trường, Xuân Toàn hay Thanh Tùng (vào sân từ phút 74) đã được thử nghiệm trong vai trò của những tiền vệ giữa trước Bình Dương. Họ chưa tạo được sự yên tâm lớn khi vẫn để các đồng nghiệp cùng vị trí bên kia chiến tuyến lấn át nhưng việc được trao cơ hội hứa hẹn sẽ giúp cho những cầu thủ này tự tin hơn để sẵn sàng xung trận ở trận gặp SLNA.

Bình Định có những thử nghiệm trước Bình Dương cho trận đấu với SLNA sắp tới

Để đòi được món nợ thua SLNA (0-1) ngay trên sân Quy Nhơn ở mùa giải vừa qua, qua đó, bứt lên so với chính đối thủ, Bình Định không chỉ phải khỏa lấp khoảng trống ở tuyến giữa mà còn cả hàng phòng ngự lẫn tấn công. Việc để thủng lưới đến 9 bàn sau 5 trận (tính cả cúp Quốc gia) cho thấy, các hậu vệ của Bình Định vẫn chưa tạo được sự an tâm lớn.

Điều này một phần xuất phát từ việc đội bóng đất võ không có thủ lĩnh trong hàng thủ khi các trung vệ nội không có trình độ cao, trong lúc ngoại binh Angel Salaza Cuesta chưa có phút ra sân do chấn thương. Tin vui cho khán giả Bình Định là trung vệ này đã tập luyện trở lại và sẵn sàng để ra sân khi tiếp SLNA. Đội bóng đất võ kỳ vọng, Angel Salaza Cuesta sẽ thể hiện được năng lực của một chốt chặn đáng tin cậy để đảm bảo hệ số an toàn tốt hơn cho khung thành của Tuấn Linh.

Ngoài ra, các chân sút ngoại của Bình Định cũng cần phải thể hiện được “bản năng sát thủ” cao hơn nữa. Đến thời điểm này, cả Leonardo lẫn Farias Alisson vẫn chưa đem đến cảm giác có thể thay thế tốt Artur và Alan của mùa giải trước. Sau 4 trận, mỗi cầu thủ chỉ có 1 bàn thắng. Lý do, Leonardo và Farias Alisson vẫn chưa thể hiện sự hiệu quả lớn trong các pha hãm thành, kể cả dứt điểm hay làm tường nhằm kéo giãn hàng thủ đối phương cũng như hỗ trợ đồng đội trong các pha hãm thành.

Có thể thấy, hàng thủ SLNA cũng không quá chắc chắn. Cả 2 cầu thủ này có thêm 2 tuần để tập luyện trong quãng nghỉ FIFA Days nên được kỳ vọng sẽ thể hiện hình ảnh tươi mới hơn so với chặng đường vừa qua. Chỉ khi các chân sút ngoại biết cách để đưa bóng vào lưới SLNA, Bình Định mới có nhiều hy vọng để thoát lên, tạo cách biệt an toàn hơn so với đối thủ đang ở đáy BXH.

