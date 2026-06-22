Biểu tượng ngọn núi nhỏ trên lốp xe có ý nghĩa gì?

Không phải tất cả các loại lốp xe đều có khả năng vận hành giống nhau trong điều kiện lạnh giá. Dù lốp bốn mùa (all-season) được thiết kế để đáp ứng nhiều điều kiện sử dụng, chúng vẫn bộc lộ hạn chế khi phải đối mặt với tuyết dày hoặc mặt đường đóng băng.

Ký hiệu 3PMSF trên lốp xe chứng nhận điều gì?

Một cấp độ cao hơn về khả năng bám đường trong mùa đông chính là lốp đa thời tiết (all-weather). Loại lốp xe này nằm giữa lốp bốn mùa thông thường và lốp mùa đông chuyên dụng, thường được nhận biết thông qua biểu tượng 3PMSF (Three-Peak Mountain Snowflake - hình ngọn núi 3 đỉnh kèm bông tuyết) trên thành lốp.

Với một số loại lốp chuyên dụng cho mùa đông, các ký hiệu M+S, ngọn núi 3 đỉnh và ngọn núi tuyết có thể khiến một số người dùng cảm thấy bối rối.

Khác với ký hiệu M+S (Mud and Snow - bùn và tuyết) thường xuất hiện trên nhiều mẫu lốp bốn mùa, 3PMSF không chỉ là một nhãn do nhà sản xuất tự công bố dựa trên thiết kế gai lốp. Đây là chứng nhận dựa trên hiệu suất thực tế, yêu cầu lốp phải vượt qua bài kiểm tra tiêu chuẩn do Hiệp hội Vật liệu và Thử nghiệm Mỹ (ASTM) quy định.

Để được phép mang biểu tượng 3PMSF, một mẫu lốp phải đạt khả năng tăng tốc trên tuyết tốt hơn ít nhất 12% so với lốp tham chiếu tiêu chuẩn (SRTT - Standard Reference Test Tire). Sau đó, lốp thử nghiệm được lắp lên một chiếc xe chuyên dụng và tiến hành đánh giá khả năng tạo lực kéo. Kết quả được so sánh với lốp tham chiếu để xác định hệ số bám đường và hiệu suất tăng tốc trên tuyết.

Biểu tượng Ice Grip còn thể hiện khả năng dừng xe an toàn

Bên cạnh biểu tượng 3PMSF, một số loại lốp mùa đông còn có thêm một ký hiệu khác trên thành lốp: biểu tượng Ice Grip (hình ngọn núi băng). Đây là chứng nhận dành cho khả năng bám đường trên băng, dựa trên bài kiểm tra phanh tiêu chuẩn ISO 19447:2021 do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) ban hành.

Tùy theo nhu cầu sử dụng, khách hàng có thể tham khảo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất để đạt được khả năng vận hành tối ưu đối với các điều kiện khí hậu khác nhau.

Sự xuất hiện của biểu tượng 3PMSF giúp người mua dễ dàng phân biệt những mẫu lốp đã được kiểm chứng về khả năng vận hành trên tuyết, thay vì chỉ dựa vào ký hiệu M+S vốn chủ yếu phản ánh thiết kế gai lốp.

Tuy nhiên, 3PMSF chỉ chứng nhận khả năng tạo lực kéo trên tuyết, không đồng nghĩa với việc lốp có khả năng phanh hoặc xử lý tốt trên băng. Trong khi đó, biểu tượng Ice Grip là một bước tiến mới giúp phân biệt rõ hơn những mẫu lốp mùa đông thực sự có khả năng dừng xe an toàn trên mặt băng với các loại lốp chỉ đạt chuẩn vận hành trên tuyết.

Tác giả: Việt Hà

Nguồn tin: znews.vn