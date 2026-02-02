Biệt thự 'triệu đô' của Thái Công ở TP.HCM bị chê

Căn biệt thự do nhà thiết kế nội thất Quách Thái Công bị một số người chê.

Ngày 1/2, trên Facebook cá nhân, nhà thiết kế nội thất Quách Thái Công chia sẻ loạt hình ảnh về dinh thự "triệu đô" tại TP.HCM, mang tên Thái Công Maison. Tọa lạc tại khu nhà giàu Thảo Điền, công trình có diện tích 2.000 m2 với sân vườn rộng, hồ bơi ngoài trời, đồ nội thất được nhập khẩu châu Âu.

Theo Thái Công, đây không phải là công trình dành cho khách hàng, mà là không gian sống do chính ông kiến tạo cho bản thân sau nhiều năm làm nghề. Ông thiết kế ngôi nhà như một "nơi để trở về", đề cao sự riêng tư, ánh sáng tự nhiên và cảm giác tĩnh tại giữa đô thị.

Nhà thiết kế nhấn mạnh mỗi chi tiết kiến trúc và nội thất đều được lựa chọn theo những tiêu chuẩn khắt khe mà ông áp dụng suốt nhiều năm khi phục vụ nhóm khách hàng thượng lưu. Theo quan điểm của ông, sang trọng không nằm ở sự phô trương mà ở hiểu biết, tiết chế và tính bền vững theo thời gian.

Bên trong dinh thự 2.000 m2 của Thái Công ở khu nhà giàu Thảo Điền (TP.HCM).

Thái Công chia sẻ sau nhiều năm làm nghề, điều ông cần không còn là một công trình để khẳng định tên tuổi, mà là một không gian phản chiếu rõ nhất con người và hành trình sống của mình. "Ngôi nhà này chính là câu trả lời. Không chỉ là một dinh thự, mà là một tổ ấm, nơi tôi và Huy Yves tận hưởng cuộc sống", nhà thiết kế viết.

Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác và hàng trăm lượt chia sẻ. Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè, người quen của nhà thiết kế bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với công trình. Một số ý kiến cho rằng căn biệt thự được chăm chút kỹ lưỡng, nhiều chi tiết nhưng có sự chỉn chu, phản ánh rõ cá tính và phong cách của chủ nhân.

Phòng khách của nhà Thái Công được một số người cho rằng thiết kế quá rối ren.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen, không ít ý kiến trái chiều cũng xuất hiện. Một bộ phận người xem cho rằng cách bài trí nội thất trong căn nhà có mật độ đồ đạc dày, nhiều vật trang trí, đèn và tác phẩm nghệ thuật, khiến tổng thể thiếu sự thoáng đãng. Đặc biệt, khu vực phòng khách bị nhận xét là mang cảm giác giống không gian trưng bày nội thất hơn là nơi sinh hoạt thường ngày của gia đình.

"Nhìn không khác một 'nồi lẩu'", "Rối, không thấy đẹp gì luôn", Bên ngoài thì nhợt nhạt. Trong thì hơi rối", là một số bình luận của cộng đồng mạng.

Quách Thái Công (sinh năm 1972) là nhà thiết kế nội thất người Đức gốc Việt. Ông được biết đến tại Việt Nam thông qua các nội dung chia sẻ về phong cách sống và thiết kế trên mạng xã hội, đồng thời nổi danh là người chuyên thực hiện các công trình nội thất cho giới siêu giàu. Thái Công từng nhiều lần khẳng định nhóm khách hàng mục tiêu của mình là "10% của 1% người giàu".

Không gian sống, đồ nội thất và các vật dụng sinh hoạt gắn với tên tuổi Thái Công thường có giá trị rất cao, từ biệt thự, xe sang đến những món đồ nhỏ như bát đĩa, nến thơm hay dụng cụ gia dụng, qua đó nhiều lần trở thành chủ đề bàn luận trong dư luận.

Bên cạnh lĩnh vực chuyên môn, Thái Công cũng không ít lần gây chú ý bởi những phát ngôn thẳng thắn về phong cách sống, du lịch và thói quen sinh hoạt.

Khu vực bên ngoài khu biệt thự của Quách Thái Công.

Tác giả: Hoàng Hoàng

Nguồn tin: znews.vn