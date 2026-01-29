Thời gian:
Có gì trong biệt thự nghỉ dưỡng 600m2 của Lê Giang?

Biệt thự của Lê Giang ở TP HCM có diện tích là 600m2, chủ yếu để sân vườn rộng làm nơi nghỉ dưỡng của gia đình.

Mới đây, diễn viên Tiết Cương ghé thăm biệt thự riêng của nghệ sĩ Lê Giang tại Vũng Tàu cũ (nay là TP HCM). Ảnh chụp màn hình

Nam diễn viên hài không khỏi choáng ngợp trước biệt thự tráng lệ của đàn chị, với tông màu trắng muốt sang trọng. Ảnh chụp màn hình

Cửa vào rộng thênh thang. Hai bên là bốn cây chuối cảnh. Ảnh chụp màn hình

Bên trong biệt thự là khoảng sân vườn rộng được bài trí, lát gạch ngăn nắp. Ảnh chụp màn hình

Trong vườn còn có cả bể bơi và chòi thượng uyển riêng. Ảnh chụp màn hình

Nghệ sĩ Lê Giang cho biết ít ở đây nên chủ yếu để sân vườn rộng, chỉ dành 100m2 xây nhà ở, không xây lớn quá. Ảnh chụp màn hình

Phòng khách có bộ sofa rộng để các thành viên trong gia đình nghỉ ngơi. Ảnh chụp màn hình

Khu bếp được trang bị nội thất hiện đại. Ảnh chụp màn hình

Phòng ngủ có cửa kính lớn nhìn ra sân vườn. Ảnh chụp màn hình

Biệt thự của Lê Giang nhìn từ trên xuống vào buổi tối. Ảnh: FBNV

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

