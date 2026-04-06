Thể Công - Viettel thoát hiểm phút 90 trước Sông Lam Nghệ An

Thể Công - Viettel (áo đỏ) vất vả cầm hòa Sông Lam Nghệ An - Ảnh: TCVT

Thua 1-4 ở lượt đi trên sân nhà, Thể Công - Viettel rất quyết tâm "phục hận" trước Sông Lam Nghệ An trong chuyến làm khách sân Vinh tối 5-4.

Dù vậy, đoàn quân HLV Velizar Popov bị giội gáo nước lạnh từ rất sớm. Phút 8, hàng thủ đội bóng áo lính phá bóng không tốt, để cho Vương Văn Huy của Sông Lam Nghệ An cướp được bóng, rê vào vòng cấm rồi sút quyết đoán mở tỉ số trận đấu.

Sau bàn thua trước, Thể Công - Viettel rối như tơ vò, dù kiểm soát thế trận vẫn loay hoay tìm đường vào khung thành Sông Lam Nghệ An. Đội bóng HLV Popov thậm chí đưa được bóng vào lưới đối thủ sau cú đánh đầu của Lucao do Break nhưng không được công nhận bàn thắng ở phút 70.

Tiếc nuối hơn cả là tình huống Pedro Henrique đối mặt thủ môn Cao Văn Bình nhưng lại sút ra ngoài ở phút 78.

Tuy nhiên, điều gì đến cũng phải đến sau những nỗ lực tấn công liên tiếp của Thể Công - Viettel.

Phút 90, trong pha lộn xộn ở vòng cấm, Kyle Colonna tinh tế chuyền ngược lại cho Pedro sút cận thành, ấn định tỉ số hòa 1-1.

Tuy thoát thua nhưng 1 điểm giành được trước Sông Lam Nghệ An chưa đủ để khiến Thể Công - Viettel hài lòng.

Đội bóng áo lính đứng nhì với 35 điểm sau 17 vòng, kém đội đầu bảng Công An Hà Nội tới 9 điểm. Sông Lam Nghệ An đứng thứ 8 (trong 14 đội) với 20 điểm.

Tác giả: Ngọc Lê

Nguồn tin: tuoitre.vn