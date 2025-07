Xử phạt người đàn ông mua bán khoáng sản không rõ nguồn gốc

Ngày 4/7, thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An xác nhận, đơn vị vừa ban hành quyết định xử phạt một cá nhân số tiền 50 triệu đồng vì hành vi mua bán, tàng trữ hơn 107 tấn khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp.

Cụ thể, ngày 2/7/2025, ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký Quyết định số 63/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với ông P.V.T (SN 1986), địa chỉ phường Đống Đa, TP. Hà Nội; tạm trú tại phường Thái Hòa, tỉnh Nghệ An.

Theo đó, ông P.V.T đã có hành vi vi phạm hành chính là mua, tàng trữ khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp trong trường hợp hàng hoá vi phạm có giá trị từ 50.000.000 đồng đến dưới 70.000.000 đồng; quy định tại điểm d khoản 1, khoản 9 và điểm b khoản 12, Điều 17, Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ người tiêu dùng; đã sửa đổi, bổ sung tại khoản 3, Điều 1, Nghị định số 24/2025/NĐ-CP ngày 21/02/2025 của Chính phủ.

Với hành vi vi phạm nêu trên, ông P.V.T bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt tiền với số tiền là 50 triệu đồng quy định tại điểm d, khoản 1, khoản 9 và điểm b, khoản 12, Điều 17, Nghị định số 98/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3, Điều 1, Nghị định số 24/2025/NĐ-CP ngày 21/02/2025 của Chính phủ; khoản 4, Điều 23, Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020.

Ngoài ra, ông P.V.T còn bị hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật vi phạm hành chính gồm 107,84 tấn đá là tang vật vụ việc vi phạm hành chính.

Tác giả: Hạo Nhiên

Nguồn tin: kienthuc.net.vn