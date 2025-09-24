Bị tố đòi "10.000 USD/suất vào tuyển quốc gia", chủ tịch LĐBĐ Afghanistan lên tiếng

Theo tờ The Guardian, Chủ tịch LĐBĐ Afghanistan (AFF), Mohammad Yousef Kargar bị cáo buộc yêu cầu khoản hối lộ 10.000 USD để "mua suất" cho mỗi cầu thủ vào đội tuyển quốc gia. Các đoạn ghi âm bị rò rỉ gần đây cho thấy ông bàn bạc cách chuyển tiền với anh trai của Nesar Ahmad Mohmand - cầu thủ đang thi đấu ở Giải Hạng nhì Úc, cho một suất tập trung cùng tuyển Afghanistan ở Thái Lan.

Sau khi được chú ý ở một giải đấu tại Melbourne, Úc, Mohmand được Kargar gửi lời mời tham gia đội tuyển quốc gia.

Trong các đoạn ghi ấm được phát sóng trên kênh Afghanistan International TV, Kargar nói: "Được rồi, không vấn đề gì. Tôi đã nói 10.000 USD, bạn nói 5.000 USD. Vậy thêm 1.500 USD nữa vì chúng ta cần nó cho visa. Ở Thái Lan thì tôi không giúp gì được".

Ông Mohammad Yousef Kargar và Nesar Ahmad Mohmand chụp cùng nhau tại Úc (Ảnh: Mohammad Yousef Kargar)

"Ngay khi tiền đến, tôi sẽ báo cho huấn luyện viên, sau đó ông ấy có thể sắp xếp" - Một câu nói khác của Chủ tịch AFF.

Ông Kargar cũng thừa nhận giọng nói trong ghi âm là của mình, Kargar khẳng định đây chỉ là cuộc thương lượng tài trợ và phủ nhận mọi cáo buộc. Ông cho rằng "những bản ghi này chỉ là âm mưu, bịa đặt".

Thậm chí, Chủ tịch Kargar cũng nói rằng ông "chưa từng gặp cầu thủ này" dù cả hai có chụp ảnh chung tại giải đấu ở Melbourne. Một số điểm mâu thuẫn khác trong lời giải thích của ông cũng bị chỉ ra, bao gồm việc ông yêu cầu thanh toán qua dịch vụ chuyển tiền thay vì tài khoản ngân hàng của AFF. Điều này làm dấy lên nghi ngờ nghiêm trọng về tính minh bạch và hợp pháp của quá trình.

Vụ việc gây chấn động bóng đá Afghanistan, nhất là khi AFF từng bị tố chậm lương nhân viên nhiều năm. Kargar cũng không xa lạ với các cáo buộc tham nhũng, từng bị nghi dàn xếp kết quả hai trận đấu tại Malaysia năm 2008 nhưng phủ nhận.

FIFA hiện chưa xác nhận có mở điều tra đối với ông Kargar, trong khi nhiệm kỳ chủ tịch của ông vừa được kéo dài đến tháng 1-2026.

Tác giả: Quốc An

Nguồn tin: Báo Người Lao Động