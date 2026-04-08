Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao các quyết định cho ông Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và ông Nguyễn Hải Ninh giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng - Ảnh: BTP

Ngày 8-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định phân công, bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, tham gia Ban Bí thư và giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định việc phân công, bổ nhiệm cán bộ hôm nay là một bước quan trọng trong bố trí cán bộ cấp chiến lược của Đảng, để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc và Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh là những cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; có năng lực công tác nổi trội, tư duy đổi mới, phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả.

Hai ông đều trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí công tác quan trọng ở cả Trung ương và địa phương, có kinh nghiệm thực tiễn phong phú, toàn diện.

Trong quá trình công tác, các cán bộ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, để lại những dấu ấn rõ nét bằng những sản phẩm, kết quả cụ thể, được cán bộ, đảng viên và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Đây là cơ sở quan trọng để Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng giao trọng trách mới cho các đồng chí trong thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng hiện nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị ông Nguyễn Duy Ngọc và ông Nguyễn Hải Ninh bắt tay ngay vào công việc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, đồng bộ và có hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tổ chức Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng. Bảo đảm chất lượng công tác tham mưu chiến lược, công tác tổ chức xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong tình hình mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục xây dựng Ban Tổ chức Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại. Thực sự là những cơ quan kiểu mẫu về tổ chức, về kỷ luật, về chất lượng tham mưu trong hệ thống chính trị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý giữ vững sự đoàn kết, thống nhất; giữ nghiêm các nguyên tắc của Đảng. Phát huy trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, bảo đảm mọi quyết định đều khách quan, công tâm, vì lợi ích chung.

Ban Tổ chức Trung ương cần khẩn trương xây dựng, hoàn thiện các hệ thống dữ liệu lớn về tổ chức bộ máy và cán bộ, kết nối liên thông, đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị. Số hóa hồ sơ cán bộ, quản lý dữ liệu cán bộ một cách khoa học, chặt chẽ, an toàn, phục vụ hiệu quả công tác đánh giá, quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ.

Văn phòng Trung ương Đảng cần đẩy nhanh xây dựng hệ thống điều hành, xử lý công việc thông minh, nâng cao năng lực tổng hợp, phân tích, dự báo, bảo đảm phục vụ kịp thời, chính xác hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác tham mưu, phục vụ Trung ương là những công việc rất hệ trọng và mong rằng trên cương vị mới, hai cán bộ sẽ luôn giữ vững phẩm chất, bản lĩnh. Không ngừng học hỏi, rèn luyện, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, cùng tập thể lãnh đạo hai cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Duy Ngọc sinh năm 1964, quê Hưng Yên. Ông có trình độ thạc sĩ luật, cao cấp lý luận chính trị.

Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII (từ tháng 1-2025), XIV, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII (8-2024 - 11-2025), XIV (tháng 4-2026), Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV, đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ông có thời gian dài công tác trong ngành công an và từng giữ các cương vị như Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Thứ trưởng Bộ Công an.

Sau đó ông được điều động, bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng rồi được bầu bổ sung giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào tháng 1-2025.

Tháng 11-2025, ông được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tác giả: THÀNH CHUNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ