Bí quyết làm đẹp da từ những cây thuốc nam quen thuộc

Làm đẹp da bằng cây thuốc nam

Ai cũng mong muốn sở hữu làn da khỏe đẹp. Ngoài việc chăm sóc bằng mỹ phẩm, nhiều người chọn phương pháp dưỡng da bằng cây thuốc nam, vừa an toàn, vừa mang lại hiệu quả bền vững từ bên trong cơ thể.

Dưới đây là một số loại cây thuốc nam phổ biến có tác dụng làm đẹp da:

Rau diếp cá - làm sạch da, trị mụn hiệu quả

Rau diếp cá (còn gọi là rau dấp cá) không chỉ là loại rau thơm quen thuộc trong bữa ăn mà còn là “thần dược” cho làn da bị mụn. Rau có tính thanh nhiệt, kháng khuẩn và kháng viêm, giúp làm sạch cơ thể, cải thiện sắc tố da, làm mờ vết thâm và hỗ trợ điều trị mụn.

Cách sử dụng: Rửa sạch một nắm rau diếp cá, xay nhuyễn rồi lọc lấy nước cốt. Thoa nước cốt lên mặt, massage nhẹ trong khoảng 20 phút rồi rửa lại bằng nước ấm. Thực hiện 2 - 3 lần/tuần.

Có thể trộn nước cốt diếp cá với mật ong, đắp lên mặt 30 phút rồi rửa sạch để tăng hiệu quả dưỡng da.

Rau ngót - làm mờ nám, giảm tàn nhang

Rau ngót chứa nhiều vitamin A và C, giúp nuôi dưỡng làn da sáng mịn, hỗ trợ điều trị nám, tàn nhang. Ngoài việc dùng trong bữa ăn hằng ngày, bạn có thể áp dụng một số cách sau:

Cách sử dụng: Sinh tố rau ngót: Xay lá rau ngót với một chút muối và nước lọc, uống trực tiếp giúp thanh lọc cơ thể, cải thiện làn da từ bên trong.

Mặt nạ rau ngót - sữa chua: Trộn rau ngót xay nhuyễn với sữa chua không đường, đắp lên mặt 15 phút rồi rửa sạch. Thực hiện 2 - 3 lần mỗi tuần giúp da sáng đều màu, mờ vết nám.

Rau má - dưỡng da, giảm thâm nám: Rau má chứa nhiều dưỡng chất như hydrocotyle và centelloside, giúp kích thích tái tạo tế bào da, làm mờ vết thâm nám và làm dịu da.

Cách sử dụng: Rửa sạch rau má, cắt nhỏ, xay với khoảng 50ml nước. Uống phần nước, dùng phần bã đắp mặt 15 phút, thực hiện 3 - 4 lần/tuần.

Có thể phơi khô rau má, tán bột mịn, bảo quản trong lọ thủy tinh dùng dần. Khi sử dụng, trộn bột rau má với mật ong hoặc nước cốt chanh làm mặt nạ dưỡng da tự nhiên.

Lưu ý khi sử dụng cây thuốc nam làm đẹp

Cây thuốc nam tuy lành tính và dễ tìm, nhưng để đạt hiệu quả và tránh rủi ro cho sức khỏe, người dùng cần lưu ý:

Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng, đặc biệt với người đang điều trị bệnh bằng thuốc Tây.

Không tự ý kết hợp thuốc nam với thuốc Tây vì có thể gây tương tác, làm giảm tác dụng điều trị.

Không lạm dụng: Dùng thuốc nam quá lâu hoặc sai liều lượng có thể gây phản tác dụng.

Chú ý vệ sinh và liều lượng khi chế biến, sắc hoặc sử dụng mặt nạ thảo dược.

Bí quyết để có làn da khỏe đẹp

Để duy trì làn da khỏe mạnh, ngoài việc sử dụng cây thuốc nam, cần kết hợp chế độ chăm sóc khoa học:

Xác định đúng loại da để chọn phương pháp chăm sóc phù hợp.

Rửa mặt thường xuyên và đúng cách, chọn sữa rửa mặt phù hợp.

Tẩy tế bào chết 1 - 2 lần mỗi tuần.

Dùng kem chống nắng hàng ngày để bảo vệ da khỏi tia UV.

Uống đủ nước, giữ ẩm cho da.

Ăn uống lành mạnh, tăng rau xanh, hạn chế đồ chiên rán, đồ ngọt và thức uống có cồn.

Ngủ đủ giấc (7-9 tiếng mỗi ngày).

Hạn chế tiếp xúc với khói bụi, thuốc lá, môi trường ô nhiễm.

Tập thể dục thường xuyên để lưu thông máu, giúp da tươi tắn.

Kiểm tra da định kỳ, đi khám chuyên khoa nếu có biểu hiện bất thường.

Cây thuốc nam là lựa chọn an toàn và hiệu quả trong việc chăm sóc, làm đẹp da nếu được sử dụng đúng cách. Kết hợp giữa thảo dược thiên nhiên và lối sống lành mạnh sẽ giúp bạn có được làn da khỏe mạnh, tươi trẻ và đầy sức sống.

Tác giả: Chung Thủy

Nguồn tin: Báo VOV