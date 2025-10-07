Người đứng sau màn gian lận của tuyển Malaysia

Ông Tunku Ismail bị chỉ trích nặng nề.

Vụ bê bối nhập tịch giả mạo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang làm rung chuyển bóng đá Đông Nam Á, đặc biệt khi FIFA chính thức kết luận cơ quan này cùng bảy cầu thủ nhập tịch vi phạm Điều 22 Bộ luật Kỷ luật FIFA 2025 về “Giả mạo và làm sai lệch tài liệu" hôm 7/10.

Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ Malaysia hướng chỉ trích vào Thái tử Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim (TMJ)—một nhân vật quyền lực có ảnh hưởng sâu rộng đến chương trình nhập tịch.

"FAM nói về lỗi kỹ thuật, nhầm lẫn giấy tờ, nhưng ai cũng biết người gian lận là CEO quyền lực của CLB nào đó", một CĐV Malaysia tên Sarid bình luận.

Hồi tháng 6, tờ The Star cho biết tầm ảnh hưởng của Hoàng thân Tunku Ismail Idris ở FAM là nguyên nhân lớn giúp chính sách nhập tịch của Malaysia phát huy hiệu quả.

Tunku Ismail từng là Chủ tịch FAM trước khi nhường lại cho Tan Sri Hamidin Amin vào năm 2018. Kể từ đó, Malaysia cũng thử nghiệm nhập tịch các cầu thủ như Sumareh, De Paula hay Sergio Aguero nhưng không đạt hiệu quả.

Bóng đá Malaysia khó thoát án phạt từ AFC.

Tuy nhiên, từ năm 2024, Tunku Ismail bắt đầu gầy dựng lại tầm ảnh hưởng ở FAM. Ông xây dựng chiến lược mới, đích thân tuyển trạch các cầu thủ.

Tunku Ismail đảm bảo đây đều là những cầu thủ đều có gốc gác Malaysia, và đáp ứng đủ tiêu chí của FAM.

Từ đây, những cái tên như Imanol Machuca (Argentina/Velez Sarsfield), Joao Figueiredo (Brazil/Istanbul Basaksehir), Facundo Garces (Argentina/Alaves), Gabriel Palmero (Tây Ban Nha/Tenerife) và Jon Irazabal (Tây Ban Nha/Sabah FK) đồng ý trở thành cầu thủ tuyển Malaysia.

Trong số này, không ít cái tên sau đó rời châu Âu để về khoác áo JDT - đội Tunku Ismail đang giữ vai trò chủ tịch.

Jon Irazabal và João Figueiredo đều từ bỏ cơ hội chơi ở châu Âu để về khoác áo JDT với mức lương và lót tay hấp dẫn.

Song, chiến lược này của Thái tử Johor giờ đang làm hại chính tuyển Malaysia và đội chủ quản JDT, khi các cầu thủ bị treo giò 12 tháng, và có thể dẫn đến trận đấu bị hủy kết quả (Việt Nam thắng 3-0 mặc định).

Tác giả: Tường Linh

Nguồn tin: znews.vn