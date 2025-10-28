Đội tuyển Malaysia nhận tin sốc

Đội tuyển Malaysia nguy cơ bị xử thua 4 trận vì gian lận cầu thủ.

Ngày 30/10 tới đây, Liên đoàn bóng đá thế giới sẽ chính thức công bố kết quả kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) liên quan vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch gian lận giấy tờ.

Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, khả năng bóng đá Malaysia được “giảm án” gần như bằng không, và đội tuyển Malaysia sẽ bị xử thua 2 số trận ở vòng loại Asian Cup 2027 trước Việt Nam và Nepal.

Kịch bản xấu hơn mà Malaysia có thể phải nhận là bị tước cả 4 chiến thắng, tính từ trận gặp Nepal đến thời điểm vụ việc bị phanh phui vừa qua.

Nguyên nhân là tiền đạo gốc Brazil Joao Figueiredo, 1 trong 7 cầu thủ bị FIFA điểm tên đã ghi bàn trong 2 trận thắng Singapore 2-1 và Palestine 1-0 hồi tháng 9 vừa qua.

Nếu FIFA xác định cả 4 trận có sự tham gia của các cầu thủ vi phạm, Malaysia sẽ bị xử thua 0-3 theo quy định, đồng nghĩa mất toàn bộ điểm số được cộng trên bảng xếp hạng FIFA liên quan đến 4 trận này.

Vào tháng trước, bóng đá Malaysia gây rúng động thế giới bóng đá khi bị FIFA phạt nặng vì làm giả hồ sơ 7 cầu thủ nhập tịch kịp cùng tuyển Malaysia thi đấu ở trận gặp Việt Nam hồi tháng 6 tại vòng loại Asian Cup 2027 và giành được chiến thắng 4-0.

Ngoài phạt tiền, 7 cầu thủ gồm Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo, Imanol Machuca, Jon Irazabal, Gabriel Palmero , Hector Hevel và Facundo Garces bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng.

FAM phủ nhận cáo buộc và cho rằng đây là lỗi kỹ thuật, nhân viên gửi nhầm file giấy tờ và hiện đã nộp đơn kháng án. Tổng thư ký FAM, Noor Azman Rahman, người giám sát quá trình đăng ký thủ tục sau đó đã bị đình chỉ chức vụ.

Theo báo chí của Malaysia, dự kiến FIFA sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về vụ việc là vào ngày 30/10 tới đây.

Tác giả: Tâm Đức

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn