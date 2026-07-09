Bị nợ lương, CLB Quảng Ninh chưa thể tập luyện

Niềm vui của CLB Quảng Ninh khi trụ lại giải hạng Nhất 2025/26 - Ảnh: CTV

Mới đây, đồng loạt các cầu thủ chủ chốt của CLB Quảng Ninh như đội trưởng Bùi Văn Hiếu, đội phó Đào Nhật Minh, Đoàn Văn Quý, Nguyễn Văn Sơn, Lê Tuấn Tú… đã đưa lên Facebook cá nhân việc họ bị CLB Quảng Ninh nợ lương nhiều tháng qua, nhưng chưa được giải quyết.

Trong lá đơn, các cầu thủ cho biết: “Giải hạng Nhất quốc gia 2025/26 đã kết thúc hơn 1 tháng, nhưng chúng tôi vẫn chưa nhận được lương của các tháng 3, 4, 5 theo thoả thuận. Thời gian qua, chúng tôi đã nhiều lần chủ động liên hệ với Ban lãnh đạo để trao đổi về vấn đề tiền lương và đều nhận được những cam kết sẽ sớm thanh toán. Tuy nhiên, đến nay các cam kết đó vẫn chưa được thực hiện, khiến anh em trong đội không khỏi lo lắng và gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống cũng như công việc.

Suốt mùa giải, chúng tôi luôn nỗ lực tập luyện, thi đấu và hoàn thành đầy đủ trách nhiệm của mình với tinh thần chuyên nghiệp và cống hiến hết mình vì CLB. Vì vậy, chúng tôi kính đề nghị Ban lãnh đạo khẩn trương thanh toán đầy đủ tiền lương của các tháng 3, 4 và 5 trong thời gian sớm nhất, đồng thời có thông báo chính thức về thời gian chi trả để các thành viên trong đội yên tâm”.

Các cầu thủ Quảng Ninh vẫn thi đấu hết mình, dẫu họ bị nợ lương nhiều tháng - Ảnh: CTV

Lời chia sẻ của các cầu thủ Quảng Ninh đã gây rúng động giới bóng đá, đồng thời nhiều người đã liên tưởng đến tình cảnh của đội bóng đất Mỏ ở mùa giải 2021. Theo đó, tại V.League 2021, CLB Quảng Ninh cũng đã nợ lương cầu thủ kéo dài và sau đó phải giải thể đội bóng vì không có tiền chi trả, khiến rất nhiều cầu thủ vẫn còn bị nợ lương và phí lót tay đến nay mà chưa biết đòi ai. Nay tình trạng này lặp lại khiến nhiều người đâm lo, bởi ở đội Quảng Ninh giờ chỉ có lương chứ không có bất cứ khoản tiền nào khác.

Cần nhắc thêm, sau khi tuyển bố phá sản và giải thể ở mùa giải 2021 đến tháng 7 năm 2024, CLB Quảng Ninh lại được thành lập dưới sự quản lý của Cty CPPT bóng đá Quảng Ninh và được UBND tỉnh Quảng Ninh và Sở VH-TT tỉnh Quảng Ninh công nhận là đội bóng đại diện địa phương tham gia các giải đấu bóng đá Việt Nam, bắt đầu từ giải hạng Ba năm 2024, sau đó thăng lên hạng Nhì và góp mặt ở giải hạng Nhất từ mùa giải 2025/26.

Niều vui của các cầu thủ trẻ đất Mỏ khi có chiến thắng - Ảnh: CTV

Trả lời báo chí, lãnh đạo của CLB Quảng Ninh hiện nay đã thừa nhận việc đang nợ lương các thành viên đội bóng và cho biết sẽ cố gắng tháo gỡ vấn đề này trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, như chính HLV Nguyễn Văn Đàn chia sẻ: “Việc nợ lương đã kéo dài suốt nhiều tháng qua, nhưng anh em vẫn chia sẻ với những khó khăn của lãnh đạo nên không lên tiếng. Tuy nhiên, giờ đã qua tháng 7, nhưng những lời hứa vẫn không thấy thực hiện, nên buộc lòng các cầu thủ phải có ý kiến”.

Cũng vì đội bóng đang nợ lương cầu thủ, nên đến nay CLB Quảng Ninh vẫn chưa thể tập luyện trở lại chuẩn bị cho mùa giải mới. “Thực sự tôi rất mong mọi việc sẽ sớm được giải quyết ổn thỏa để đội bóng có thể quay lại tập luyện cho mùa giải mới. Chứ cứ tình hình như thế này thì chẳng cầu thủ nào có thể yên tâm để tập luyện”, HLV Nguyễn Văn Đàn cho biết.

Quảng Ninh vẫn chưa thể tập luyện cho mùa giải mới - Ảnh: CTV

Dẫu thế, rất nhiều cầu thủ đã bày tỏ sự âu lo: “Chúng tôi từng bị Quảng Ninh nợ một khoảng tiền lớn khi họ tuyên bố phá sản và giải thể đội bóng hồi năm 2021. Nay chẳng lẽ nỗi ám ảnh cũ lại hiện về sao anh?”. Cần nhắc, ở mùa giải 2025/26, CLB Quảng Ninh đã xếp thứ 9 trên BXH với 26 điểm sau 6 trận thắng, 8 trận hoà và 8 trận thua. Một thành tích không quá tệ với một tân binh vừa có mặt ở giải hạng Nhất như đội bóng đất Mỏ.

Tác giả: Đỗ Tuấn

Nguồn tin: bongdaplus.vn