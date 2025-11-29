Chị gái phủ nhận lừa bạn gái của em trai góp tiền mua đất, vẫn bị tòa tuyên 13 năm tù

Bà Phạm Thị Mỹ bị cáo buộc lừa bạn gái của em trai góp tiền mua đất - Ảnh: GIANG LONG

Ngày 28-11, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình mở lại phiên tòa xét xử vụ án bà Phạm Thị Mỹ bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhận 1 tỉ đồng từ bạn gái của em trai lừa góp tiền mua đất.

Phiên tòa từng được mở lần 1 hồi cuối tháng 8, nhưng hội đồng xét xử trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.

Chị gái kêu oan, em trai khai ngược lại

Theo cáo trạng, bà Mỹ làm nghề kinh doanh dịch vụ khách sạn và mua bán bất động sản. Thông qua chuyện tình cảm của em trai, bà Mỹ quen biết với bà Quách Thị Mai Lan.

Đầu năm 2023, trong chuyến đi chơi cùng nhau, bà Mỹ dẫn em trai và bạn gái đến một thửa đất tại huyện Bá Thước (cũ), Thanh Hóa.

Mặc dù không có giao dịch mua bán, chuyển nhượng hay sở hữu thửa đất trên nhưng bà Mỹ đã nói với bà Lan về việc đầu tư thửa đất, hứa hẹn sẽ cắt chia cho bà Lan 200m2. Bà Lan tin tưởng nên đã chuyển cho bà Mỹ 1 tỉ đồng. Sau khi nhận tiền, bà Mỹ đã sử dụng vào mục đích cá nhân.

Tại phiên tòa, bà Mỹ không thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố. Bà khai có quan hệ thân thiết với bà Lan, từng cùng nhau mua bán đất để kiếm lời.

Quá trình điều tra, bà Phạm Thị Mỹ khai có nhận 1 tỉ đồng của bà Lan và đã sử dụng vào việc gì không nhớ, nhưng "không phải nhận tiền để mua bán thửa đất" như cáo buộc.

Trước bục khai báo, bà Mỹ phân trần không có ý thức lừa đảo chiếm đoạt tiền của bà Lan. Ngày 15-8-2024, bà Mỹ đã tự giác giao nộp số tiền 1 tỉ đồng cho cơ quan điều tra để trả lại cho bà Lan.

Theo lời khai của bà Mỹ, giữa bị cáo và bà Lan có làm ăn chung với nhau, từng kết hợp mua bán 1 mảnh đất và chia lợi nhuận trước thời điểm bà nhận 1 tỉ đồng. "Khi kết hợp bị cáo nói với chị Lan có một số mảnh có tiềm năng, chứ chưa nói rõ mảnh nào", bà Mỹ phân trần.

Nói lời sau cùng, bà Mỹ khẳng định "bị cáo không phạm tội" như cáo buộc và đề nghị hội đồng xét xử xem xét.

Có mặt tại tòa, bà Lan thừa nhận từng cùng với bà Mỹ đấu thầu đất chung và chia lợi nhuận. Tuy nhiên số tiền 1 tỉ bà chuyển cho bà Mỹ, theo lời khai của bà Lan là để đầu tư mảnh đất mà bà Mỹ giới thiệu đang sở hữu và từng được dẫn đi xem đất. Bà cũng xin giảm nhẹ cho bị cáo.

Em trai của bị cáo được triệu tập với tư cách người làm chứng. Ông này đưa ra lời khai ngược lại với chị gái, khẳng định đã cùng bà Mỹ và bạn gái đi xem đất, sau này mới biết mảnh đất đó là của người khác. Ông khẳng định lời trình bày tại tòa là khách quan.

Luật sư nêu quan điểm bào chữa cho bị cáo - Ảnh: GIANG LONG

Luật sư đề nghị trả hồ sơ, còn viện kiểm sát đề nghị tuyên bị cáo 14-15 năm tù

Trong phần luận tội, viện kiểm sát cho rằng Phạm Thị Mỹ đã dùng các thủ đoạn gian dối, bao gồm việc đưa ra thông tin không đúng về thửa đất, nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của bị hại.

Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo mức án 14 - 15 năm tù.

Nêu quan điểm bào chữa, các luật sư Nguyễn Thị Phương Anh và luật sư Lê Ngọc Hà đưa ra nhiều luận điểm phân tích cho rằng chưa đủ căn cứ buộc bà Mỹ tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo luật sư, thủ đoạn gian dối là hành vi sử dụng thông tin hoặc hành động sai sự thật một cách có chủ ý để lừa gạt người khác tin đó là thật và tự nguyện giao tài sản. Tuy nhiên trong vụ án này, thông tin mà bị cáo Mỹ trao đổi với bà Lan về việc góp tiền mua đất là có thật, thửa đất được giới thiệu là có thật, không phải thông tin gian dối như cáo buộc.

"Chúng tôi khẳng định bị cáo Phạm Thị Mỹ chưa bao giờ sử dụng thông tin thửa đất của người khác để cung cấp hoặc chỉ vị trí đất cho chị Lan", luật sư trình bày quan điểm bào chữa.

Từ các lập luận trên, luật sư đề nghị tòa trả hồ sơ vụ án để điều tra lại, làm rõ các nội dung liên quan để vụ án được giải quyết đảm bảo chính xác, công bằng và khách quan.

Trường hợp hội đồng xét xử không chấp nhận trả hồ sơ điều tra lại, luật sư đề nghị tòa áp dụng nguyên tắc suy đoán vô tội cho bị cáo Mỹ.

Sau khi nghị án, hội đồng xét xử nhận định hành vi của bà Mỹ đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hành vi phạm tội của bị cáo xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của công dân, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận, nên cần áp dụng hình phạt tù có thời hạn.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Mỹ 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tác giả: Thân Hoàng

Nguồn tin: tuoitre.vn