Xe tăng, tên lửa băng qua các ngả đường thủ đô, sẵn sàng lễ diễu binh

Các dòng xe tăng T54/T55, dòng xe tăng chủ lực của Việt Nam, từng tạo nên những chiến thắng huyền thoại như Đại thắng mùa xuân 1975 - Ảnh: HỒNG QUANG

Trong đó có nhiều loại xe chiến đấu được Việt Nam sản xuất, nâng cấp, hiện đại hóa... - Ảnh: HỒNG QUANG

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 sẽ được tổ chức từ 6h30 đến 10h sáng 2-9 tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

Đây là sự kiện cấp quốc gia, có sự tham dự của khoảng 40.000 người. Lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành chia thành 87 khối, gồm 4 khối nghi trượng; 13 khối quần chúng; 22 khối quân đội; 3 khối dân quân, du kích; 17 khối công an; 14 khối xe, pháo quân sự; 9 khối xe đặc chủng công an và khối hồng kỳ.

Không quân nhân dân Việt Nam sẽ có bay chào mừng với 30 máy bay gồm trực thăng Mi, tiêm kích Su-30MK2, tiêm kích đa năng Yak-130, máy bay huấn luyện L-29NG, vận tải cơ Casa.

Tại khu vực trước sân vận động Mỹ Đình, 15 khẩu pháo lễ 105mm sẽ khai hỏa.

Rạng sáng cùng ngày, từng đoàn xe tăng, xe pháo, bọc thép, tên lửa... hùng dũng trên các ngả đường trung tâm thủ đô. Hai bên đường, nhiều người dân hào hứng chào đón.

Từ rạng sáng, các khối xe tăng, thiết giáp... của Quân đội nhân dân Việt Nam hướng về quảng trường Ba Đình - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Người dân thích thú ghi lại những khoảnh khắc hiếm hoi khi được đứng cạnh những khí tài hiện đại của Quân đội nhân dân Việt Nam - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Trong đội hình xe pháo quân sự diễu binh, diễu hành A80 có sự xuất hiện của khối xe tăng, trong đó có những chiếc xe tăng T-54B và T-55 đã được nâng cấp, hiện đại hóa - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hai bên đường, người dân hò reo khi các đoàn xe tiến vào - Ảnh: HỒNG QUANG

Chiếc xe băng qua đền Quán Thánh - Ảnh: HỒNG QUANG

Sau khi xe tăng vào vị trí, xe chở các mẫu tên lửa K-300P Bastion-P; 4K44 Redut-M... đi vào đường Thanh Niên. Đây là các mẫu tên lửa hiện đại, đang được trang bị trong biên chế của Quân chủng Hải quân - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tổ hợp tên lửa S-125-VT là phiên bản do Việt Nam cải tiến, với nhiều tính năng vượt trội so với phiên bản tiêu chuẩn, giúp tăng tầm bắn và cải thiện khả năng đánh trúng mục tiêu - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hàng ngàn người tập trung theo dõi, ghi lại hình ảnh những chiếc xe chở tên lửa hiện đại của quân đội ta - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Cán bộ, chiến sĩ đáp lại tình cảm của người dân chào đón bên đường - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tác giả: Hồng Quang - Nguyễn Khánh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ