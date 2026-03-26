Bi kịch khi ở chung nhà với gã đồng nghiệp cuồng ghen

Stephanie Hansen được nhận xét là luôn quan tâm đến người khác, có thể làm bạn với tất cả mọi người nên rất được yêu mến. Năm 2015, để ý thấy một đồng nghiệp luôn ngồi ăn trưa một mình trong căng-tin của công ty, Stephanie cảm thấy thương và bắt chuyện với anh ta.

Vốn trầm lặng và khép kín, Sheldon Rodrigues rất vui mừng khi có người để trò chuyện trong căng-tin. Anh ta nhanh chóng nảy sinh tình cảm với Stephanie và đã tỏ tình nhiều lần trong suốt 7 năm nhưng bị từ chối.

Năm 2021, Sheldon nhắn: "Thật đau lòng khi ngày nào cũng nhìn thấy em mà biết rằng em sẽ không bao giờ thích anh", Stephanie đáp lại: "Tôi thích anh, nhưng chỉ vậy thôi". Anh ta dường như không chấp nhận, thậm chí đề nghị phẫu thuật thẩm mỹ để chỉnh sửa ngoại hình.

Tháng 4/2021, Sheldon thuyết phục Stephanie cùng thuê một căn nhà rộng rãi, có vườn và mỗi người một phòng ngủ để tiết kiệm phí sinh hoạt ở London đắt đỏ.

Từ khi trở thành bạn cùng nhà, Sheldon ngày càng trở nên kiểm soát, muốn biết Stephanie ở đâu và làm gì mỗi ngày. Cô cảm thấy khó chịu nhưng nói với gia đình và bạn bè rằng anh ta "vô hại".

Tuy nhiên, sau khi Stephanie bắt đầu mối quan hệ tình cảm với một đồng nghiệp khác, Sheldon ghen tuông điên cuồng và liên tục nhắn cho cô hàng trăm tin nhắn trên WhatsApp mỗi ngày, bày tỏ tình yêu và cảnh báo cô tránh xa bạn trai mới.

Cái chết thảm trên giường

Ngày 31/12/2022, Sheldon gọi số khẩn cấp trình báo Stephanie (39 tuổi) đã chết trên giường. Tại hiện trường, cảnh sát thấy máu vương vãi khắp nơi trong phòng ngủ của Stephanie. Nạn nhân có đến 20 vết đâm và 39 vết thương do lực vật lý tác động lên cơ thể, tập trung quanh đầu, mặt và cổ.

Họ không tìm thấy con dao gây ra các vết đâm nhưng có dấu vân tay dính máu trên máy sấy tóc và quạt cây trong phòng ngủ của Stephanie - những vật dụng được cho là hung khí tấn công nạn nhân.

Stephanie Hansen. Ảnh: SWNS

Sheldon (30 tuổi) bày tỏ nghi ngờ bạn trai mới của Stephanie, nhân viên giao hàng tên Celso Cabillan. Anh ta nói với các thám tử: "Bạn trai của cô ấy đã ở đây hai đêm trước, khi tôi đang làm ca đêm. Anh ta rời đi trước khi tôi kết thúc ca làm việc".

Trong phòng ngủ, cảnh sát tìm thấy một gói băng gạc đã mở, được mua từ hiệu thuốc. Sheldon giải thích rằng bị đứt tay khi đang thái thịt gà vào ngày Giáng sinh và cho họ xem lòng bàn tay đã băng bó. Lời khai đáng ngờ này khiến cảnh sát tạm giữ anh ta để điều tra.

Khi bị thẩm vấn, Sheldon tiếp tục hướng cảnh sát đến bạn trai của Stephanie khi kể rằng Celso từng đe dọa cô: "Nếu tôi không thể có được em, tôi sẽ không để em ở bên bất kỳ kẻ nào".

Tuy nhiên, Celso tự nguyện cung cấp ADN và dấu vân tay, đồng thời đưa điện thoại di động cho cảnh sát. Tất cả những nơi anh ta nói đã đến vào ngày Stephanie bị sát hại đều được xác thực. Sau cuộc hẹn tại nhà Stephanie tối 29/12, Celso rời đi lúc hơn 5h sáng hôm sau, sau đó cả hai vẫn trao đổi tin nhắn, cho thấy Stephanie còn sống.

Hơn 40.000 tin nhắn 'khủng bố'

Trong thời gian Sheldon bị tạm giữ tại đồn cảnh sát, cuộc điều tra đã hé lộ nỗi ám ảnh ghen tuông của Sheldon đối với Stephanie qua loạt tin nhắn WhatsApp dài, tuyên bố "tình yêu bất diệt" dành cho cô. Stephanie liên tục yêu cầu anh ta dừng lại, nói chỉ muốn làm bạn, nhưng Sheldon vẫn tiếp tục quấy rối.

Cảnh sát tìm thấy hơn 40.000 tin nhắn WhatsApp, kéo dài từ năm 2015, như thể không bao giờ kết thúc.

Celso cũng nhắc đến việc Sheldon rất chiếm hữu và ghen tuông. Có lần, khi Sheldon đang đi nghỉ ở quê nhà Ấn Độ, Celso đến thăm Stephanie thì cô bắt đầu nhận được một loạt tin nhắn từ anh ta, bày tỏ tức giận vì cô ở cùng đàn ông. Stephanie nghĩ anh ta đang theo dõi cô.

Khi sự ghen tuông ngày càng tăng, số lượng tin nhắn Sheldon gửi cho Stephanie cũng tăng theo: "Em đang đùa với lửa đấy", "Anh sẽ không để mọi chuyện kết thúc như thế này", "Không ai có thể chia rẽ chúng ta".

Nhưng cũng có một số đoạn hội thoại cho thấy họ từng có quan hệ tình cảm. Khi Sheldon nhắn "Liệu chúng ta có thể làm chuyện đó thêm một lần nữa không? Đó là tất cả những gì anh muốn", Stephanie trả lời "Không, anh chỉ cần lùi lại và làm bạn thôi".

Bạn của Stephanie, Lucy, xác nhận rằng cô từng về nhà trong tình trạng say xỉn sau chuyến đi chơi Giáng sinh cùng công ty và đã ngủ với Sheldon. "Cô ấy nói đó là sai lầm tồi tệ nhất từng mắc phải", Lucy kể.

Căn nhà giấu đầy thiết bị giám sát

Cuộc khám xét kỹ lưỡng hơn của cảnh sát tại ngôi nhà đã phát hiện nhiều thiết bị giám sát. Một số được ngụy trang dưới dạng bộ chuyển đổi phích cắm, được kết nối với điện thoại của Sheldon, sẽ gọi điện cho anh ta khi nhận thấy tiếng động, cho phép anh ta nghe được những gì đang diễn ra trong nhà.

Trong chiếc áo khoác đi làm của Sheldon ở hành lang, cảnh sát tìm thấy một chiếc phích cắm USB có gắn camera gián điệp ở đầu.

Sheldon nói với cảnh sát rằng mua các thiết bị này để đảm bảo an ninh nhưng chưa bao giờ sử dụng. Thực tế, anh ta đã dành 158 giờ để nghe lén Stephanie bằng các thiết bị giám sát giấu kín được đặt khắp nhà.

Sheldon cũng theo dõi bạn trai mới của Stephanie và từng trả 100 bảng Anh để thuê một người bám theo Celso. Anh ta cũng liên tục đe dọa tấn công bạo lực cặp đôi qua các tài khoản mạng xã hội giả mạo và hai lần liên hệ với nhà tuyển dụng của họ để yêu cầu sa thải.

Sheldon Rodrigues. Ảnh: Met Police

Ngày 29/12/2022, Celso đến nhà Stephanie lúc 20h30 trong khi Sheldon đang đi làm ca đêm. Dữ liệu trên điện thoại cho thấy Sheldon nghe lén họ trò chuyện và quan hệ tình dục. Cảnh sát cho rằng anh ta đã mất kiểm soát và về nhà trong cơn giận dữ sau giờ làm việc.

Sau khi gây án vào khoảng 7h ngày 30/12, Sheldon để xác Stephanie trong phòng ngủ khoảng 24 giờ trước khi gọi số khẩn cấp và giả vờ như vừa mới phát hiện thi thể.

Dữ liệu video giám sát cho thấy Sheldon mua băng gạc tại cửa hàng lúc 17h12 ngày 30/12 rồi trở về nhà, gọi đồ ăn. Camera giám sát tại nơi làm việc cũng vạch trần lời nói dối của Sheldon, trong đó anh ta được nhìn thấy đang đập tay với một đồng nghiệp vào ngày 29/12, bằng chính bàn tay mà anh ta nói là đã bị dao cắt phải từ Giáng sinh. Nhưng trong video, không có vết thương nào trên tay anh ta.

Khi được tìm thấy đã chết, Stephanie chỉ mặc áo ngủ và trên chân có những giọt máu nhỏ, hình tròn, trông như thể rơi từ trên cao xuống. Xét nghiệm ADN xác nhận chúng thuộc về Sheldon.

Vết máu trên quạt và máy sấy tóc là của Stephanie nhưng dấu vân tay là của Sheldon.

Tại phiên tòa xét xử, Sheldon phủ nhận giết người và cố đổ lỗi cho bạn trai của Stephanie. Hàng nghìn tin nhắn WhatsApp đã được đọc tại tòa, cho thấy sự say mê và tuyệt vọng của Sheldon lớn dần như thế nào. 10 ngày trước vụ giết người, anh ta tìm kiếm trên Internet "cách làm cho một người phụ nữ yêu tôi".

Ngày 23/1/2024, Sheldon bị kết tội giết người và nhận án tù chung thân với thời hạn tối thiểu là 25 năm. Suốt thời gian ở tòa, anh ta luôn cúi đầu và không biểu lộ cảm xúc.

Tác giả: Tuệ Anh

Nguồn tin: vnexpress.net