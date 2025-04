Sát hại vợ vì cuồng ghen sau khi nhận được thông báo ra tòa ly hôn

Ngày 5-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Thanh Nhơn (SN 1980; ngụ xã Thủy Liễu, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) về hành vi giết người. Nạn nhân bị sát hại là chị Nguyễn Thanh Kim H., vợ của bị can.

Tống đạt quyết định khởi tố bị can Trần Thanh Nhơn.

Bị can Trần Thanh Nhơn bị bắt tạm giam về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, ngày 3-4, Nhơn nhận được thông báo từ TAND huyện Gò Quao về việc ra tòa giải quyết ly hôn với vợ vào ngày 11-4. Do không chấp nhận việc ly hôn, Nhơn đã điều khiển xe máy từ nhà đến TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang để tìm gặp chị H.

Khoảng 3 giờ 30 phút sáng 4-4, Nhơn phục chờ ở cửa sau nhà chị H. Đến khoảng 4 giờ, khi chị H. mở cửa chuẩn bị đi chợ, Nhơn bất ngờ xông vào nhà vừa chửi vừa dùng chày đâm tiêu đánh vào đầu chị H.

Chị H. vùng chạy thì bị Nhơn đuổi theo và dùng dao đâm nhiều nhát vào người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Nhơn rửa sạch hung khí, khóa cửa nhà rồi rời khỏi hiện trường. Trên đường bỏ trốn, gặp một người hàng xóm, Nhơn nói đã sát hại vợ và có ý định tự tử. Sau đó, Nhơn đến tỉnh Hậu Giang thuê nhà trọ và uống thuốc trừ sâu để tự sát nhưng được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu kịp thời.

Nhơn khai nhận do nghi ngờ chị H. có quan hệ bất chính với người đàn ông khác nên cương quyết ly hôn với Nhơn. Vì vậy, Nhơn đã ra tay sát hại vợ để giải tỏa cơn ghen.

Tác giả: Văn Vũ

Nguồn tin: Báo Người lao động